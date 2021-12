Life

“Άγριες Μέλισσες”: ξεκαθάρισμα λογαριασμών την Τετάρτη (εικόνες)

Ακόμη ένα “δυνατό” επεισόδιο της σειράς εποχής που μαγνητίζει το τηλεοπτικό κοινό, θα απολαύσουμε αποψε το βράδυ, στον ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και απόψε, στις 22:15, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει….

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης, στις 22:15, στον ΑΝΤ1

Ο Μελέτης ανακαλύπτει την πρόταση του Θέμη στη Μυρσίνη. Πώς θα αντιδράσει;

Ο Κυριάκος, στριμωγμένος, τους βρίσκει όλους απέναντι του, ενώ η Ουρανία έχει φτάσει πια στα όριά της.

Η Κορίνα απειλεί να αποκαλύψει στον πατέρα της την απιστία της Ζωής.

Η Αιμιλία και ο Μελέτης προσπαθούν να την αποτρέψουν. Θα τα καταφέρουν;





