Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Σελήνη και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Η Αφροδίτη που είναι ανάδρομη, μαζί με τον Πλούτωνα που είναι “βαρύς” πλανήτης, βγάζουν πράγματα στην επιφάνεια, αυτό πρέπει να το ξέρουμε», είπε η Λίτσα Πατέρα, σχολιάζοντας τις εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου.

Πριν ξεκινήσει την ενότητα με τις αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Λίστα Πατέρα σημείωσε πως «η Σελήνη που είναι η ανάγκη του κόσμου για το τι να κάνει, να βγει να ψωνίσει, να πάρει τα δώρα του, κάνει ένα ωραίο τρίγωνο με τον Άρη και μπορεί να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα».

Η αστρολόγος είπε ακόμη ότι «κάνει όμως αυτήν την όψη με τον Κρόνο και τον Ουρανό, που παραμονή Χριστουγέννων θα είναι «ακριβές» το τετράγωνο αυτό. Οι πλανήτες αυτοί, που έχουμε πει ότι σχετίζονται και με τον κορονοϊό, αποκολλώνται σιγά-σιγά και θα ενωθούν ξανά το φθινόπωρο του 2022, οπότε μέχρι τότε θα υποχωρήσει η πανδημία ή θα βρεθούν και φάρμακα, πρέπει επομένως να προσέχουμε ακόμη λίγο».

Ακόμη, η Λίτσα Πατέρα προέβλεψε «έρωτες, αλλά και προστριβές και εντάσεις», για πολλά ζώδια, τις επόμενες ημέρες.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

“Fake news” Forum ΑΝΤ1: η “απειλή” των ψευδών ειδήσεων και η αντιμετώπιση τους (βίντεο)

“The 2Night Show”: ο Γαρδέλης, ο Αρναούτογλου και ο “χαμός στον “αέρα” (βίντεο)

“Η Φάρμα”: η Αναστασία Γκεργκελέζιου και ο άγριος καυγάς της Τετάρτης (βίντεο)