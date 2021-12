Συνταγές

Χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα με γέμιση από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" μοιράζεται μικρά μυστικά για τα υλικά και την προετοιμασία του φαγητού, που θα "απογειώσει" την γεύση του φαγητού.

Το απόλυτο εορταστικό πιάτο: Χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα με γέμιση από πλιγούρι, μανιτάρια, ξηρά φρούτα και ρόδι, ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό"

Ο Πέτρος Συριγος μοιράζεται και μικρές "πινελιές" που να εντείνουν την γεύση του φγαγητού, καθώς και μυστικά για την προετοιμασία της συνταγής και το μαγείρεμα της γαλοπούλας.

Για τη χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα θα χρειαστείτε:

Για τη γαλοπούλα:

250gr. βούτυρο

1 γαλοπούλα 3,5-4kg

1 χούφτα μαϊντανό (προαιρετικά)

Ξύσμα από 2 λεμόνια

Χυμό απο 1 λεμόνι

Αλάτι & πιπέρι

3 σκελίδες σκόρδο

2 πορτοκάλια (σε κυδωνάτες φέτες)

1 λεμόνι (σε κυδωνάτες φέτες)

2 φύλλα δάφνης

Λίγο ελαιόλαδο

4 κλωνάρια θυμάρι

Λίγο δεντρολίβανο

1 κύβος ζωμός λαχανικών

Μιρεπουά: 2 καρότα

2 κρεμμύδια

1 πράσο

1 ποτήρι (λευκό) κρασί (περίπου 100ml) Για την γέμιση: 2 κ.σ βούτυρο

350 gr. πλιγούρι

700ml. νερό ζεστό

1 κρεμμύδι

2 κ.σ σταφίδα ξανθή

2 μανιτάρια

4 φέτες μπέικον

10 βερίκοκα αποξηραμένα

100 gr. κουκουνάρι

100ml λευκό κρασί

Λίγο θυμάρι

1 ρόδι Τα βήματα για την παρασκευή της χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας Για την γαλοπούλα: Σε ένα μπολ βάζουμε το βούτυρο, το οποίο έχουμε σε θερμοκρασία δωματίου, μαζί με το ξύσμα λεμονιού, τον χυμό από 1 λεμόνι, το αλάτι, το πιπέρι, (το μαϊντανό) και το πολτοποιημένο σκόρδο. Ανακατεύουμε καλά. Ανοίγουμε προσεκτικά το δέρμα της γαλοπούλας (σηκώνουμε την πέτσα) και περνάμε μέσα το μείγμα που φτιάξαμε με βούτυρο και μυρωδικά. Φροντίζουμε ώστε να πάει παντού. Κόβουμε τα πορτοκάλια και το λεμόνι σε κυδωνάτες φέτες ή κυβάκια. Γεμίζουμε το εσωτερικό της γαλοπούλας με τα πορτοκάλια (σε κομμάτια), το λεμόνι, το θυμάρι και τη δάφνη. Αν θέλουμε βάζουμε και λίγο δεντρολίβανο. Κρατάμε λίγο από το μείγμα βουτύρου και μυρωδικών και αλείφουμε την γαλοπούλα (πάνω από την πέτσα). Βάζουμε και λίγο ελαιόλαδο για να μη καεί το βούτυρο και αλατοπιπερώνουμε. Κόβουμε σε κομμάτια 2 καρότα, 2 κρεμμύδια και 1 πράσο και τα «στρώνουμε» στο ταψί μας για να κάτσει από πάνω η γαλοπούλα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 βαθμούς για 10 λεπτά και μετά συνεχίζουμε το ψήσιμο στους 180 βαθμούς για 1 ½ ώρα. Να θυμάστε ότι υπολογίζουμε 25 λεπτά περίπου για το κάθε κιλό γαλοπούλας. Αν έχετε θερμόμετρο η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι στο στήθος από 72 έως 75 βαθμούς. Για τη γέμιση της γαλοπούλας Βάζουμε το ζεστό νερό σε ένα μπολ και ρίχνουμε μέσα το πλιγούρι. Το αφήνουμε μέχρι να τραβήξει όλο το υγρό. Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε τα υπόλοιπα υλικά με βούτυρο λιωμένο και σβήνουμε με κρασί. Προσθέτουμε το πλιγούρι και ανακατεύουμε. Αποσύρουμε από τη φωτιά και στο τέλος προσθέτουμε το ρόδι, ώστε να διατηρήσει το χρώμα του. Μπορούμε να σερβίρουμε την γέμιση και σαν συνοδευτικό της γαλοπούλας. Σερβίρισμα: Βγάζουμε τη γαλοπούλα από το ταψί και την μεταφέρουμε σε μία πιατέλα. Αν θέλουμε, πασπαλίζουμε με λίγο ρόδι και λίγο μαϊντανό ή προσθέτουμε 2-3 μικρά κλωναράκια θυμάρι ή δεντρολίβανο. Μπορούμε να σερβίρουμε την γέμιση γύρω γύρω από την γαλοπούλα ή σε ξεχωριστό σκεύος, ανάλογα με το τι προτιμάμε. Αν θέλουμε, πολτοποιούμε τα λαχανικά, πάνω στα οποία ψήσαμε τη γαλοπούλα, μαζί με τα υγρά που βγήκαν από το κρέας μας. Έχουμε εύκολα και γρήγορα μια γευστική σάλτσα για να συνοδεύσουμε το πιάτο μας.

