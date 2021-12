Κοινωνία

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Η νέα καταγγελία και το αυτόφωρο

Ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος δύο γυναικών που έχουν καταγγείλει τον παρουσιαστή κάνει λόγο για εξελίξεις εντός της ημέρας.

Για ακόμα επτά παράνομα βίντεο, με ισάριθμες κοπέλες οι οποίες έχουν εκτεθεί στο διαδίκτυο από τον Στάθη Παναγιωτόπουλο έκανε λόγο ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας, ο οποίος εκπροσωπεί και δεύτερη γυναίκα η οποία έκανε καταγγελία.

Αναφερόμενος σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο Απόστολος Λύτρας, έκανε λόγο για εννέα συνολικά βίντεο, ενώ αναφέρθηκε σε εξελίξεις εντός της ημέρας.

Οι πληροφορίες είναι για άλλα επτά βίντεο πέρα από το αρχικό πρώτο και το δεύτερο που ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας και αφορά κοπέλα οικογενειακή του φίλη με την οποία είχε συνάψει σχέση στο παρελθόν. Η κοπέλα είχε βάσιμες υποψίες ότι την βιντεοσκοπούσε όταν ήταν μόλις 18 ετών -23 σήμερα- για να διαπιστώσει τελικά ότι είχε διαρρεύσει το υλικό στο διαδίκτυο σε site με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Όπως είπε ο δικηγόρος, μιλώντας στην ΕΡΤ, η κοπέλα υπέβαλε χθες μήνυση. Ερωτηθείς για το αν αναμένεται προσαγωγή του γνωστού παρουσιαστή αρκέστηκε να πει ότι αναμένεται η αντίδραση της Δικαιοσύνης «ας πω πως ότι εντός της ημέρα περιμένουμε τις εξελίξεις».

«Όποια κοπέλα έχει πέσει θύμα τέτοιων καταστάσεων να πάει στις αρχές να μιλήσει, δεν έχει να ντραπεί για κάτι. Να μην κατηγορούμε τα θύματα. Είναι φαλλοκρατικό να λέμε ότι οι κοπέλες έφταιγαν που επέτρεψαν καταγραφή. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική του ζωή, αλλά κανείς δεν έχει δικαίωμα να δημοσιοποιεί την προσωπική ζωή άλλου στο διαδίκτυο», είπε ο κ. Λύτρας.

Ο ίδιος είπε ότι έχουν εγγυήσεις από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματός ότι το παράνομο υλικό της 23χρονης θα κατέβει από την αρχική πηγή, “αλλά με την αναπαραγωγή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα έτσι όπως είναι το διαδίκτυο”, σημείωσε.

Σε σχέση με τις ποινές για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων είπε ότι είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα και προβλέπουν έως πέντε χρόνια φυλάκιση, ωστόσο η κάθε καταγγελία προσμετράται ξεχωριστά.





«Μιλάμε για συνολικά 9 βίντεο που ξέρουμε ότι είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Απόστολος Λύτρας, αναφερόμενος στον Στάθη Παναγιωτόπουλο και την ανάρτηση στο ίντερνετ περιεχομένου από προσωπικές στιγμές με ερωτικές συντρόφους του, που προσφέρεται σε «κοινή θέα», εν αγνοία τους.

«Εγώ εκπροσωπώ την κόρη φιλικού του ζευγαριού, που όταν είχαν επαφές και έγινε η καταγραφή των προσωπικών στιγμών τους, ήταν σε πολύ νεαρή ηλικία», προσέθεσε ο δικηγόρος.

Όπως είπε ο Απόστολος Λύτρας, «αυτός ο τύπος έχει θέματα ψυχολογικής και ψυχιατρικής φύσεως και προβλήματα ανασφάλειας, διότι δεν μπορώ να κατανοήσω τον λόγο για να κάνει τέτοιες ενέργειες»

«Σε ότι αφορά τα θύματα και την «έλξη» για εκείνον, προφανώς έχει παίξει ρόλο η τηλεόραση και η δημοσιότητα του. Έχει εκμεταλλευθεί αυτό που του προσφέρει η αναγνωρισιμότητα του, για να συνάψει τις επαφές» προσέθεσε ο δικηγόρος.

Όπως διευκρίνισε, μένει να φανεί από την έρευνα εάν η ανάρτηση των ερωτικών βίντεο στο διαδίκτυο είχε και οικονομικό όφελος για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, λέγοντας πως «αν υπήρξε όφελος και το ποσό είναι άνω των 120.00 ευρώ μιλάμε για κακούργημα».

Σημείωσε μάλιστα πως «το αδίκημα είναι Αυτόφωρο, δεν έχει σταματήσει το αδίκημα, διαπράττεται κάθε ημέρα. Πρέπει και η Εισαγγελία να λάβει τα μέτρα της», συμπληρώνοντας πως «κάναμε χθες επισήμως την καταγγελία και περιμένουμε να δούμε πως θα αντιδράσει η Δικαιοσύνη».

