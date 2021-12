Τεχνολογία - Επιστήμη

“Αρχιμήδης” - Μητσοτάκης για Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης: Σημαντική προίκα για την Ελλάδα

Στο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ο Πρωθυπουργός.

«Η πρωτοβουλία του κέντρου «Αρχιμήδης» ξεκίνησε ως μια σκέψη και σήμερα είναι πραγματικό project το οποίο έχει εγγυημένη χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης ώστε να συγκεντρώσουμε στην Ελλάδα λαμπρά μυαλά τα οποία ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Σε αυτό προσβλέπω και εγώ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση για την ίδρυση της ερευνητικής δομής «Αρχιμήδης» του Ιδρύματος Κέντρου Πολιτισμού "Σταύρος Νιάρχος", που διοργάνωσε η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη, την επιστήμη δεδομένων και τους αλγόριθμους.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι, πολλά από τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη άμεσες προεκτάσεις στον τομέα της φιλοσοφίας και ειδικά της ηθικής.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει να βλέπουμε διασυνδέσεις εκεί που το μυαλό δεν μπορεί να δει εύκολα και να επεξεργαστεί. Θα αναφέρω τρία παραδείγματα. Το περασμένο καλοκαίρι χρησιμοποιήσαμε αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης ώστε να μπορούμε να κάνουμε τεστ εισόδου στην Ελλάδα με μεγαλύτερη ακρίβεια απ' ότι αν τα κάναμε τυχαία. Σκεφτείτε τις δυνατότητες που υπάρχουν στον τομέα της συλλογής φορολογικών εσόδων ώστε να κάνουμε στοχευμένους ελέγχους. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ώστε να ρυθμίζουμε τη λειτουργία των φαναριών στους δρόμους και να αντιμετωπίζουμε την κίνηση στην Αθήνα. Πάρα πολλά πεδία υπάρχουν», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι προσβλέπει σε διάλογο με τους κορυφαίους επιστήμονες του κλάδου για ζητήματα δεδομένων που άπτονται με τα ζητήματα της δημοκρατίας.

«Η δυνατότητα να έχουμε ένα κέντρο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο θα συγκεντρώνει τα καλύτερα μυαλά στη Ελλάδα, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, είναι σημαντική προίκα για τη χώρα, όραμα που γίνεται πράξη και δεν μπορώ παρά να είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και ενθουσιασμένος με τις προοπτικές που αυτή η νέα προσπάθεια ανοίγει», συμπλήρωσε.

«Έχουμε στην Ελλάδα οικοσύστημα εταιρειών που αναπτύσσουν προϊόντα και εφαρμογές για την παγκόσμια αγορά. Ελληνικές δουλειές, ελληνικές προοπτικές για τους Έλληνες αποφοίτους από τα εξαιρετικά πανεπιστήμιά μας», πρόσθεσε κλείνοντας ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει λύση σε πρόβλημα «το οποίο εμείς το αντιμετωπίζουμε με κλασικά εργαλεία».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη δυνατότητα ενός τέτοιου κέντρου να κάνει τις κρίσεις του απολύτως αντικειμενικά και αξιοκρατικά χωρίς παρεμβάσεις. «Θέλουμε να κρίνεται η ποιότητα της δουλειάς και η δική σας παρουσία είναι τεράστιο εχέγγυο αξιοκρατίας», τόνισε.

