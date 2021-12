Αθλητικά

ΠΣΑΤ: η “Γιορτή των Κορυφαίων 2021”, στο Μέγαρο Μουσικής

Βραβεία στους αθλητές που διακρίθηκαν, όχι μόνο για τις επιδόσεις τους, αλλά και για την συμπεριφορά και τα μηνύματα που “πέρασαν” σε μικρούς και μεγάλους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΠΣΑΤ, "Έφτασε η ώρα για τη μεγάλη γιορτή του Ελληνικού Αθλητισμού, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) κάθε χρόνο, από το 1954. Η «Γιορτή των Κορυφαίων» για το 2021, θα λάβει χώρα αύριο, Τετάρτη (22/12, 17:30), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα «Banquet»), παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Η γιορτή, που θα μεταδοθεί «ζωντανά» από την ΕΡΤ 3 και την πλατφόρμα “ERTFLIX”, θα αρχίσει με καλωσόρισμα του προέδρου του ΠΣΑΤ, Γιάννη Θεοδωρακόπουλου και στη συνέχεια χαιρετισμό θα απευθύνει ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

Παρουσιαστές της λαμπρής εκδήλωσης θα είναι η Α΄ αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Άρια Αγάτσα και ο Α΄ αντιπρόεδρος του ΠΣΑΤ, Βαγγέλης Ιωάννου.

Η αγωνία κορυφώνεται για την ανακοίνωση των Κορυφαίων της χρονιάς (αθλητής, αθλήτρια, ομάδα, προπονητής), καθώς και των Κορυφαίων με Αναπηρία (Αθλητής, Αθλήτρια, Ομάδας).

Πέρα από τις ήδη γνωστές τριάδες ανά κατηγορία για τους Κορυφαίους του 2021, βάσει των ψήφων των Μελών του Συνδέσμου, ο ΠΣΑΤ θα απονείμει έπαθλα σε αθλητές, αθλήτριες, προσωπικότητες, συλλόγους και φορείς του αθλητισμού που ξεχώρισαν μέσα στη χρονιά που ολοκληρώνεται για το ήθος τους και την κοινωνική προσφορά τους.

Η «Γιορτή των Κορυφαίων» για το 2021 θα ολοκληρωθεί με το «Αντίο» του ΠΣΑΤ στον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη, για τον οποίο πολλοί λίγοι ίσως γνωρίζουν ότι ήταν και λάτρης του αθλητισμού! Ο θάνατος του άφησε φτωχότερο τον κόσμο και ο ΠΣΑΤ αισθάνεται ηθικό χρέος να τον αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Μεγάλο Χορηγό μας, WinMasters, για την υποστήριξή του και να σημειώσουμε ότι η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και πραγματοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Χορηγοί της Γιορτής είναι η Κεντρική Κλινική Αθηνών & Κεντρικό Πολυιατρείο Σαντορίνης και η εταιρία netway.

Ο ΠΣΑΤ ενημερώνει πως θα τηρηθεί αυστηρά το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Αναλυτικά τα έπαθλα και οι ειδικές βραβεύσεις:

ΕΠΑΘΛΟ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

Στην ποδοσφαιρίστρια της ΠΑΕ Εργοτέλης, ΣΙΔΗΡΑ Δανάη Ελένη, η οποία στη διάρκεια του αγώνα Εργοτέλης-ΑΕΚ Μεσολογγίου και ενώ η ομάδα της κέρδιζε 3-2, προτίμησε να τηρήσει το fair play, αντί να «τελειώσει» το παιχνίδι. Γνωρίζοντας ότι μια παίκτρια της αντίπαλης ομάδας ήταν τραυματισμένη στον αγωνιστικό χώρο, δεν ολοκλήρωσε τη φάση, βγάζοντας την μπάλα άουτ, ώστε να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στην αντίπαλό της.

ΕΠΑΘΛΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Σπαρτιατικός Γυμναστικός Σύλλογος βραβεύεται για την προσφορά του, επί 126 συναπτά χρόνια, στον Αθλητισμό, τη Νεολαία και την Κοινωνία. Ο Σπαρτιατικός ιδρύθηκε ένα χρόνο πριν από τη διεξαγωγή των Α ? Ολυμπιακών Αγώνων και έχει ως έμβλημά του τους Διόσκουρους. Όλα αυτά τα χρόνια διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην αθλητική αλλά και στην κοινωνική ζωή της Λακωνίας. Χιλιάδες νέοι και νέες έκαναν τα πρώτα τους βήματα με τη φανέλα του συλλόγου. Σήμερα, καλλιεργεί τέσσερα τμήματα στίβο, ποδηλασία, μπάσκετ και βόλεϊ.

ΕΠΑΘΛΑ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

Στον καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ΑΒΔΑΛΑ Νεοκλή, ο οποίος φέτος, σε ηλικία 15 ετών, έγινε ο νεότερος που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην ιστορία των πρασίνων σε επίσημο παιχνίδι. Έπαιξε μόνο για 1 και 40΄΄ και δεν κατάφερε να σκοράρει, ωστόσο η 18η Οκτωβρίου θα μείνει για καιρό στο μυαλό του.

Σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του τάε κβον ντο, τη Μελίνα ΓΕΩΡΓΊΟΥ, η οποία πριν ακόμη κλείσει τα 14 κατέκτησε το περασμένο καλοκαίρι το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων στα -41 κιλά , ανεβαίνοντας στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης. Ανήκει στον Αίαντα Αγίου Δημητρίου και είναι μαθήτρια του Β ? Γυμνασίου Πεύκης όπου ξεχωρίζει και για τις άριστες επιδόσεις στα μαθήματα. Προέρχεται από αθλητική οικογένεια.

Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο: Τους χειροκροτούμε και τους ευχαριστούμε

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ

Η μεγάλη αποκάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Γιαννιώτης πρωταθλητής μετά από μια εκπληκτική κούρσα νίκησε τα φαβορί και στέφθηκε «χρυσός» Ολυμπιονίκης στο σκιφ ανδρών, σημειώνοντας μάλιστα και Ολυμπιακό ρεκόρ. Είναι το πρώτο ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της Ελληνικής κωπηλασίας.

ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ

Στα 23 του έφθασε στην κορυφή του παγκόσμιου αθλητισμού, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αφού στο έκτο του άλμα πέταξε στα 8μ41. Η Ολυμπιακή νίκη ήλθε στη συνέχεια άλλων επιτυχιών σε διεθνείς διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Στην αρχή του 2021 είχε αναδειχθεί και πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό (Τορούν) με 8μ.35. Στην περίοδο αυτή πήδησε 8μ.60, που είναι η κορυφαία επίδοση του κόσμου για το 2021.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ

Παρά το γεγονός ότι προερχόταν από μια σοβαρή εγχείρηση, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους και έγινε ο δεύτερος Έλληνας γυμναστής με δύο μετάλλια στους κρίκους. Η συμμετοχή του και μόνο ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα, αφού λόγω της πανδημίας, ο τελευταίος αγώνας πρόκρισης έγινε μόλις ένα μήνα νωρίτερα.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Τιμάται για τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε, σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, την απόφασή του να αποσυρθεί από τον αθλητισμό. Η κατάθεση ψυχής του σόκαρε και ευαισθητοποίησε όλους τους Έλληνες, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να παραμείνει στην ενεργό δράση. Η στάση του, γεννά την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για όλους τους αθλητές των μη δημοφιλών αθλημάτων.

ΑΝΝΑ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ

Βραβεύεται για το πρώτο χρυσό μετάλλιο, που κέρδισε Ελληνίδα κολυμβήτρια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και για την πολύ μεγάλη εμφάνιση, που συνοδεύτηκε από πανελλήνιο ρεκόρ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο. Αλλά πάνω από όλα, για τα μηνύματα που έστειλε στην ελληνική κοινωνία ότι ένας μεγάλος αθλητής ξέρει να μάχεται μέχρι την τελευταία στιγμή και δεν τα παρατά.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ

Τιμάται για τη μεγάλη επιτυχία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που συνοδεύτηκε από την τέταρτη θέση. Αλλά και για το ήθος που επέδειξε, μετά τον αγώνα και το μήνυμα που πέρασε στην ελληνική κοινωνία.

Τιμητικές Διακρίσεις

ΚΑΠΡΑΛΟΣ Σπύρος, Πρόεδρος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Βραβεύεται για την πολύχρονη και πολυεπίπεδη προσφορά του στον Αθλητισμό και τη Νεολαία. Η εκλογή του από το 2004 για τέσσερις θητείες στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και το σημαντικό έργο που παρουσίασε, έχει αναγνωριστεί όχι μόνο από τις εθνικές ομοσπονδίες, αλλά και από τους αθλητές των προολυμπιακών ομάδων, οι οποίοι βρήκαν λύσεις στα προβλήματά τους, με το πρωτοπόρο πρόγραμμα «Υιοθετήστε από έναν Αθλητή». Επίσης, τιμάται για την εκλογή του ως μέλους της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) το 2019, και ως προέδρου των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών το 2021, θέση στην οποία είναι ο πρώτος Έλληνας που εκλέγεται.

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Παναγιώτης για το ΓΗΠΕΔΟ ΖΩΗΣ, Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

Τιμάται το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, για την υλοποίηση από κοινού του οράματος δημιουργίας αθλητικού χώρου, στον οποίο παιδιά και νέοι θα γνωρίζουν έναν υγιή τρόπο ζωής και θα ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους. Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο θα υλοποιηθεί στην περιοχή της Νίκαιας, όπου η πρόσβαση σε τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένη.

ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ Κωνσταντίνος

Βραβεύουμε τον Κωνσταντίνο Γκελαούζο για τη μεγάλη νίκη του στον εφετινό αυθεντικό μαραθώνιο που συνοδεύτηκε από πανελλήνιο ρεκόρ. Μετά από 17 χρόνια, χάρη στην σκληρή προπόνηση και το μεγάλο πείσμα του, κατάφερε να καταρρίψει το ρεκόρ της πιο δύσκολης διαδρομής στον κόσμο με χρόνο 2 ώρες 16 :49΄΄. Ταυτοχρόνως, εντυπωσίασε με το ήθος του, αφού αφιέρωσε τη νίκη του στον Παναγιώτη Καραϊσκο, σε έναν αθλητή και μεγάλο του αντίπαλο στους στίβους, που δεν μετείχε στον αγώνα λόγω κορονοϊού.

ΠΕΛΕΝΔΡΙΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ

Είναι από τις μεγάλες μορφές της κολύμβησης στην ιστορία των Παραολυμπιακών Αγώνων και κατάφερε να φθάσει ψηλά με μεγάλη θέληση και σκληρή δουλειά. Γεννήθηκε στη Λεμεσό πριν από 35 χρόνια και έχει καταφέρει να κερδίσει συνολικά 20 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, εκ των οποίων τα έξι στους Παραολυμπιακούς. Τα τρία είναι χρυσά, το ένα ασημένιο και τα δυο χάλκινα. Η αρχή έγινε με το χρυσό στα 100μ. πρόσθιο το 2004. Συνέχισε στο Πεκίνο, το Λονδίνο και έφθασε έως το Τόκιο, όπου ήταν 3η στα 50μ. ελεύθερο και χρυσή στα 100μ. πρόσθιο με παγκόσμιο ρεκόρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Στο όνομά της τιμούμε ολόκληρη την οικογένεια του αθλήματος για την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα, που επέδειξε στη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών του καλοκαιριού, όταν κατάφερε, εκκενώνοντας τους ιππικούς ομίλους στη Βαρυμπόμπη και σε άλλες περιοχές με αποτέλεσμα τη διάσωση, τη φροντίδα και τη μεταφορά στο Μαρκόπουλο περισσότερων από 300 αλόγων και ιπποειδών. Ήταν τόσο συντονισμένες οι προσπάθειες όλων ώστε να μη χαθεί ούτε ένα άλογο.

ΑΓΓΕΛΗΣ Απόστολος

Ο καλύτερος Έλληνας χιονοδρόμος της δεκαετίας. Είναι ο μοναδικός αθλητής της χώρας μας που συμμετέχει ανελλιπώς τις πέντε τελευταίες περιόδους στο υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο του διάθλου (παγκόσμια πρωταθλήματα και κύπελλα). Είναι 29 ετών και ανήκει στον ΕΟΣ Μετσόβου. Έχει συμμετάσχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014 και του 2018, ενώ έχει πάρει την πρόκριση και για τους 24ους Ολυμπιακούς του Πεκίνου που θα διεξαχθούν από τις 4 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022.

Αντίο στον Μεγάλο Μίκη!

Θα ολοκληρώσουμε την εκδήλωση με βίντεο αφιέρωμα στον παγκόσμιο δημιουργό Μίκη Θεοδωράκη που έφυγε πριν από λίγους μήνες από κοντά μας. Ο μεγάλος Μίκης ήταν λάτρης του αθλητισμού κάτι που είχε εκδηλώσει πολλές φορές.

Ο ΠΣΑΤ υπενθυμίζει τις πρώτες τριάδες των Κορυφαίων 2021 ανά κατηγορία βάσει των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας (με αλφαβητική σειρά):

Τον τίτλο του Κορυφαίου Αθλητή 2021 διεκδικούν οι:

ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ Γιάννης (μπάσκετ)

ΝΤΟΥΣΚΟΣ Στέφανος (κωπηλασία)

(κωπηλασία) ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ Μίλτος (στίβος).

Κορυφαία Αθλήτρια 2021 θα είναι μία εκ των:

ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ Άννα (κολύμβηση)

ΣΑΚΚΑΡΗ Μαρία (τένις)

(τένις) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Κατερίνα (στίβος)

Η Κορυφαία Ομάδα 2021 θα είναι μία εκ των:

ΑΕΚ Χάντμπολ Ανδρών

Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών

Ανδρών Ολυμπιακός Υδατοσφαίριση Γυναικών

Τον τίτλο του Κορυφαίου Προπονητή 2021 διεκδικούν οι:

ΒΛΑΧΟΣ Θεόδωρος (υδατοσφαίριση)

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Χάρης (υδατοσφαίριση)

(υδατοσφαίριση) ΠΟΜΑΣΚΙ Γιώργος (στίβος)

Τον τίτλο του Κορυφαίου Αθλητή με Αναπηρία διεκδικούν οι:

ΓΚΑΒΕΛΑΣ Νάσος με guide τον Σωτήρη Γκαραγκάνη (στίβος)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θανάσης (στίβος)

(στίβος) ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Γρηγόρης (μπότσια).

Τον τίτλο της Κορυφαίας Αθλήτριας με Αναπηρία θα κερδίσει μία εκ των:

ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ Δωροθέα (τοξοβολία)

ΣΜΑΡΑΓΔΗ Στέλλα (στίβος)

(στίβος) ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρα (κολύμβηση)

Η Κορυφαία Ομάδα Αθλητών με Αναπηρία θα είναι μία εκ των:

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ποδοσφαίρου 5Χ5

ΜΙΚΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ BC3 Μπότσια

BC3 Μπότσια ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΑΘΗΣ, Ξιφασκία με αμαξίδιο".