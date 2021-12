Οικονομία

Δώρο Χριστουγέννων: Σύλληψη εργοδότη που απαίτησε από υπάλληλο να το επιστρέψει

Η ιδιοκτήτρια και ο υπεύθυνος του καταστήματος συνελήφθησαν επ΄αυτοφώρω, έξω από το ΑΤΜ τράπεζας.



Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω υπεύθυνοι επιχείρησης στην Δράμα σε ΑΤΜ, με τα χρήματα του δώρου Χριστουγέννων εργαζόμενου στο χέρι, όπως αποκάλυψε η ΓΣΕΕ με ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ, οι εργαζόμενοι σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Δράμας ενημέρωσαν την ασφάλεια ότι η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης εστίασης στην οποία εργάζονταν, αφού τους κατέβαλε το δώρο μέσω τραπέζης ώστε να φαίνεται νόμιμη, ζήτησε να γίνει ανάληψη και να επιστραφούν στα χέρια της τα χρήματα.



Σύμφωνα με τις οδηγίες της αστυνομίας τα χρήματα προσημειώθηκαν και όταν παραδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια τότε εκείνη και ο υπεύθυνος του καταστήματος συνελήφθησαν επ΄αυτοφώρω, έξω από το τραπεζικό υποκατάστημα και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Συγκεκριμένα, η ΓΣΕΕ αναφέρει:

«Όταν τα στόματα ανοίγουν, όταν εγκαταλείπεται ο φόβος και αναζητείται βοήθεια, τότε η αυθαιρεσία τιμωρείται. Αυτό το μήνυμα έδωσαν σήμερα εργαζόμενοι στη Δράμα, όταν τους ζητήθηκε παρανόμως από τον εργοδότη τους να επιστρέψουν το δώρο Χριστουγέννων.



Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι η μοναδική και οι καταγγελίες για παράνομες και καταχρηστικές συμπεριφορές των εργοδοτών, για τις οποίες ενημερώνονται τα συνδικάτα, φτάνουν πάντα στα χέρια της δικαιοσύνης.

Η ΓΣΕΕ, στην προσπάθειά της να βοηθήσει τους εργαζόμενους έχει θέσει στη διάθεσή τους το Κέντρο Ενημέρωσης Εργαζομένων της Συνομοσπονδίας (ΚΕΠΕΑ), στο οποίο μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες τους ώστε να αποτραπούν οι εργοδοτικές αυθαιρεσίες και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις.

Οι περιπτώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι μόνοι τους και τα συνδικάτα επιβάλλεται και μπορούν να αποτρέψουν τέτοια φαινόμενα»

