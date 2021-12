Κοινωνία

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Παραδόθηκε στις Αρχές

Παραδόθηκε στη Γενική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο παρουσιαστής κατηγορείται από εννέα γυναίκες με τις οποίες είχε στο παρελθόν ερωτική σχέση ότι, ανήρτησε εν αγνοία τους στο διαδίκτυο προσωπικά «ροζ» βίντεο τους.

«Μιλάμε για συνολικά 9 βίντεο που ξέρουμε ότι είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο», είπε νωρίτερα στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Απόστολος Λύτρας, αναφερόμενος στον Στάθη Παναγιωτόπουλο και την υπόθεσή του.

«Εγώ εκπροσωπώ την κόρη φιλικού του ζευγαριού, που όταν είχαν επαφές και έγινε η καταγραφή των προσωπικών στιγμών τους, ήταν σε πολύ νεαρή ηλικία», προσέθεσε ο δικηγόρος.

Όπως είπε ο Απόστολος Λύτρας, «αυτός ο τύπος έχει θέματα ψυχολογικής και ψυχιατρικής φύσεως και προβλήματα ανασφάλειας, διότι δεν μπορώ να κατανοήσω τον λόγο για να κάνει τέτοιες ενέργειες»

«Σε ό,τι αφορά τα θύματα και την «έλξη» για εκείνον, προφανώς έχει παίξει ρόλο η τηλεόραση και η δημοσιότητα του. Έχει εκμεταλλευθεί αυτό που του προσφέρει η αναγνωρισιμότητα του, για να συνάψει τις επαφές» προσέθεσε ο δικηγόρος.

Όπως διευκρίνισε, μένει να φανεί από την έρευνα εάν η ανάρτηση των ερωτικών βίντεο στο διαδίκτυο είχε και οικονομικό όφελος για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, λέγοντας πως «αν υπήρξε όφελος και το ποσό είναι άνω των 120.00 ευρώ μιλάμε για κακούργημα».

Σημείωσε μάλιστα πως «το αδίκημα είναι Αυτόφωρο, δεν έχει σταματήσει το αδίκημα, διαπράττεται κάθε ημέρα. Πρέπει και η Εισαγγελία να λάβει τα μέτρα της», συμπληρώνοντας πως «κάναμε χθες επισήμως την καταγγελία και περιμένουμε να δούμε πως θα αντιδράσει η Δικαιοσύνη».

