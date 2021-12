Κοινωνία

Είχαν στήσει “εργοστάσιο” κάνναβης που “έσπρωχναν” στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και ήταν επιφορτισμένα με συγκεκριμένα καθήκοντα

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν τι πρωί της Τρίτης, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας και με τη συμμετοχή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών της Ομάδας Αστυνομικών Σκύλων της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, 3 αλλοδαποί, ηλικίας 52, 51 και 49 ετών, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας και πλαστογραφίας.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήρως εξοπλισμένη κτιριακή εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, 843 δενδρύλλια κάνναβης, 2.014 γραμμ. κάνναβης, 20 γραμμ. κοκαΐνης και 2 αυτοκίνητα

Συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω είναι και δύο ομοεθνείς τους, η ταυτοποίηση των οποίων είναι σε εξέλιξη.

Επιπλέον, ο 51χρονος συνελήφθη με ένταλμα που εκκρεμούσε σε βάρος του για υπόθεση ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών, αναφορικά με τη δράση εγκληματικής ομάδας στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην Αττική, αποκαλύφθηκε από την ανωτέρω Υπηρεσία η δραστηριοποίηση εγκληματικής ομάδας δομημένης και με διαρκή εγκληματική δράση, που τουλάχιστον από το καλοκαίρι του 2020 προέβαινε στην κατ’ επάγγελμα καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης στην Αττική.

Όπως προέκυψε από την έρευνα τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν εγκαταστήσει μια πλήρως εξοπλισμένη εντοιχισμένη εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης σε οίκημα με περίφραξη σε περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής, έχοντας εξοπλίσει αυτή με τον απαραίτητο τεχνολογικό-ηλεκτρονικό εξοπλισμό και καλλιεργώντας εντός αυτής κάνναβη.

Μετά την ολοκλήρωση των σταδίων αποξήρανσης, κοπής και συσκευασίας, την μετέφεραν σε οικία στην Αθήνα, που λειτουργούσε ως χώρος αποθήκευσης και εξυπηρετούσε την περαιτέρω διάθεση και πώληση σε αγοραστές.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και ήταν επιφορτισμένα με συγκεκριμένα καθήκοντα ως εξής:

Ο 52χρονος ήταν το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο είχε επικοινωνία με τα λοιπά μέλη, εποπτεύοντας και συντονίζοντας τη δράση τους, έχοντας παράλληλα πρόσβαση στους χώρους καλλιέργειας και διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών.

Για να καταστήσει δυσχερέστερη δε τη διακρίβωση της δράσης του, χρησιμοποιούσε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν καταχωρημένο σε στοιχεία «αχυρανθρώπου» και με το οποίο διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.

Ο 51χρονος είχε στρατολογηθεί λόγω της τεχνογνωσίας και εμπειρίας του στη καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης και διέμενε το μεγαλύτερο διάστημα στην εν λόγω κτιριακή εγκατάσταση, καλλιεργώντας και φυλάσσοντας την παραχθείσα κάνναβη και τον εξοπλισμό. Για την πληρέστερη φύλαξη δε του χώρου είχε μεριμνήσει για την ύπαρξη τριών σκύλων εντός της περίφραξης.

Ο 49χρονος ήταν επιφορτισμένος με τη φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών στην οικία στην Αθήνα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο περιφραγμένο οίκημα, στην οικία αποθήκευσης και σε αυτοκίνητο βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης,

843 δενδρύλλια κάνναβης ύψους από -30- έως -176- εκατοστά,

2.014 γραμμ. κάνναβης,

20 γραμμ. κοκαΐνης,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

2 αυτοκίνητα

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

“Fake news” Forum ΑΝΤ1: η “απειλή” των ψευδών ειδήσεων και η αντιμετώπιση τους (βίντεο)

Μετάλλαξη Όμικρον: Νέα μέτρα στην Ευρώπη

Κοζάνη: πέθανε λεχώνα από ανακοπή καρδιάς