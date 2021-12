Κόσμος

Μιανμάρ: Φόβοι για εκατόμβη νεκρών από κατολίσθηση (εικόνες)

Ορυχείο εξαφανίστηκε κάτω από τις λάσπες που το «έσπρωξαν» σε λίμνη. Πολίτες από χωριά εξαφανίστηκαν κάτω από τη λάσπη.

Κατολίσθηση σε απομακρυσμένο ορυχείο της Μιανμάρ προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου, ενώ ακόμα 70 αγνοούνται, δήλωσε αξιωματούχος, ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Οι αναφορές από την περιοχή, στην πολιτεία Κατσίν (Kachin) είναι λίγες, καθώς εκεί, κοντά στα ορυχεία νεφρίτη, διεξάγονται μάχες μεταξύ του καθεστώτος της Μιανμάρ και των μειονοτικών ανταρτών.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας των ερευνητών, πάνω από 70 εργάτες που έσκαβαν για νεφρίτη βρέθηκαν μέσα σε λίμνη, λίγες ώρες αφού η κατολίσθηση διέλυσε το ορυχείο.

Χώμα και φερτά υλικά έπεσαν κατά την κατολίσθηση, λόγω της οποίας καταπλακώθηκαν τουλάχιστον πέντε νέες γυναίκες από τρία μικρά μαγαζιά.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, τοπική ώρα, βρέθηκε η σορός ενός εργάτη που είχε θαφτεί κάτω από τη λάσπη.

Η περιοχή στην οποία έγινε η κατολίσθηση βρίσκεται περίπου 950 χλμ μακριά από τη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, την Yangon κι εκεί υπάρχουν κάποια από τα μεγαλύτερα ορυχεία νεφρίτη της χώρας, βιομηχανία που κάνει την περιοχή μία από τις «πρωτεύουσες» της διαφθοράς στη χώρα που υποφέρει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο από τη στρατιωτική χούντα.

