Κορονοϊός – Τουρκία: Άδεια επείγουσας χρήσης για το εμβόλιο Turkovac

Το τουρκικό εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο για χρήση στη γειτονική χώρα από το ερχόμενο σαββατοκύριακο

Το εμβόλιο που ανέπτυξε η Τουρκία κατά του κορονοϊού, το Turkovac, έλαβε άδεια για επείγουσα χρήση από τις τουρκικές αρχές και θα είναι διαθέσιμο για χρήση από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, δήλωσε σήμερα Τετάρτη ο Τούρκος υπουργός Υγείας.

Ο Φαχρετίν Κότζα έκανε τις δηλώσεις αυτές από εγκαταστάσεις παρασκευής του τουρκικού εμβολίου στην νοτιοανατολική επαρχία Σανλιούρφα.

Επισημαίνεται πως η χώρα άρχισε να παρασκευάζει το Turkovac νωρίτερα φέτος, αλλά η ημερομηνία κυκλοφορίας του εμβολίου έχει πληγεί από καθυστερήσεις.

Αξίζει να αναφερθεί πως Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει, σε άλλο χρόνο, ότι η Τουρκία θα καταστήσει διαθέσιμο παγκοσμίως το εμβόλιο αυτό.

Πάνω από 50 εκατ. άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις

Η Τουρκία έχει ήδη χορηγήσει περισσότερες από 125 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά της COVID-19, χρησιμοποιώντας εμβόλια που έχουν παρασκευαστεί από την κινεζική Sinovac και από τις Pfizer/BioNTech, με περισσότερους από 51 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν λάβει και τις δύο δόσεις εμβολίων.

Έχει επίσης αρχίσει να χορηγεί ενισχυτικές δόσεις.

Ο αριθμός ημερήσιων κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στην Τουρκία κυμαίνεται γύρω στα 20.000, ενώ ο ημερήσιος αριθμός νεκρών από την COVID-19 παραμένει κοντά στους 200.

