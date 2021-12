Οικονομία

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Αναπροσαρμογή στα διόδια

Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2022 στα τέλη διέλευσης στη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης».

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, στη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», αναπροσαρμόζονται τα τέλη διέλευσης σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης.

Σε ό,τι αφορά τις αναπροσαρμογές των διοδίων, η εταιρεία παραχώρησης, αποσκοπώντας πάντα να παρέχει μειωμένο κόστος διέλευσης στους συχνούς και τοπικούς χρήστες, συντομότερη διέλευση μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών λωρίδων και υπό πρίσμα κοινωνικής αντίληψης, προέκρινε τις εξής επιλογές:

Το κόστος διέλευσης για ΑμΕΑ όπως και το κόστος της «Κάρτας Υγείας» να παραμείνουν σταθερά.

Το κόστος της κάρτας 10 διελεύσεων για μοτοσικλέτες να παραμείνει επίσης σταθερό.

Για το ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα «διέλευση μ’ επιστροφή» για επιβατικά Ε.Ι.Χ. (κατηγορία 2)

να αυξηθεί ο χρόνος για την πραγματοποίηση της 2ης διέλευσης από 3 σε 4 ώρες.

Να συνεχίσουν να προσφέρονται σημαντικές εκπτώσεις στους συχνούς και τοπικούς χρήστες (Επιβατηγά ΙΧ και Φορτηγά) που είναι συνδρομητές στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ e-pass με το μέσο κόστος διέλευσης για τους συχνούς χρήστες να είναι χαμηλότερο από το κόστος της εναλλακτικής διέλευσης από το στενό.