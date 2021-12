Οικονομία

Αγροτικές αποζημιώσεις: Πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους λογαριασμούς 600.000 δικαιούχων πιστώνονται οι ενισχύσεις για τον παγετό της άνοιξης του 2021.

Στους λογαριασμούς 600.000 δικαιούχων πιστώνονται σήμερα περισσότερα από 851 εκατ. ευρώ ενισχύσεων, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. «Πληρώνει σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ 851 εκατ. ευρώ σε περίπου 600.000 αγρότες για τις βασικές ενισχύσεις. Χθες ο ΕΛΓΑ πλήρωσε 71 εκατ. ευρώ για τον "παγετό Άνοιξη '21". Η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της» δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός και συμπλήρωσε: «Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών μας και στηρίζει με πράξεις το έργο τους. Εξορθολογίζουμε το σύστημα και απαλείφουμε τις αδικίες όπου υπάρχουν. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τους πραγματικούς παραγωγούς και να δώσουμε στους νέους τη δυνατότητα να επιλέξουν το αγροτικό επάγγελμα ως ουσιαστικό διέξοδο ζωής και όχι ως απλή λύση ανάγκης».

Οι ενισχύσεις των 851 εκατ. ευρώ αφορούν:

Υπόλοιπο βασικής ενίσχυσης ύψους 332.332.959,15 ευρώ σε 594.463 δικαιούχους, που αντιστοιχεί στο συνολικό δικαιούμενο ποσό (100%). Από το ανωτέρω αναφερόμενο ποσό βασικής ενίσχυσης που χορηγείται σήμερα, περίπου το ποσό των 31 εκατ. ευρώ αφορά δικαιώματα που προέρχονται από το εθνικό απόθεμα έτους 2021. Μαζί με την προκαταβολή που δόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, το σύνολο της βασικής ενίσχυσης που έχει καταβληθεί στους Έλληνες γεωργούς ανέρχεται στο ποσό των 965.767.722,59 εκατ. ευρώ.

Πράσινη ενίσχυση ύψους 491.308.426,18 ευρώ σε 600.137 δικαιούχους.

Ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, ύψους 28.006.379,03ευρώ σε 64.881 δικαιούχους.

Όπως επισημαίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανακοίνωσή του, το συνολικό καθαρό ποσό των 833.189.688,42 ευρώ που καταβάλλεται σήμερα, προκύπτει από το μικτό ποσό των 851.647.764,36 ευρώ, μετά την εφαρμογή παρακράτησης ποσοστού περίπου 1,66%, λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας (για ποσά άμεσων ενισχύσεων άνω των 2.000 ευρώ, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1306/2013) και τυχόν συμψηφισμών με κυρώσεις προηγούμενων ετών. Το ποσό της δημοσιονομικής πειθαρχίας επιστρέφεται στο επόμενο οικονομικό έτος.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ Αιγάλεω: καταγγελίες για το “ξύλο” καθηγητή με μαθητές (βίντεο)

Μιανμάρ: Φόβοι για εκατόμβη νεκρών από κατολίσθηση (εικόνες)

Ο Σάκης Τανιμανίδης στο νοσοκομείο