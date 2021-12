Κοινωνία

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Στα κρατητήρια ο παρουσιαστής

Έρευνα στο σπίτι και τους υπολογιστές του παρουσιαστή κάνουν οι αστυνομικοί της Δίωξης.

Στα κρατητήρια της ασφάλειας θα περάσει τη νύχτα ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, που πέρασε το κατώφλι του αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης λίγο πριν τις 4:00 το απόγευμα μαζί με το δικηγόρο του προκειμένου να παραδοθεί.

Έχει ήδη δώσει μία πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να του απαγγελθούν οι κατηγορίες.

Η σύλληψή του Στάθη Παναγιωτόπουλου έγινε μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του 28χρονη γυναίκα αλλά και μετά από στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα που είχαν ήδη ξεκινήσει οι άνδρες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετά την σχετική εντολή που είχε δώσει η εισαγγελία Θεσσαλονίκης για να ερευνηθεί η υπόθεση και να διαπιστωθεί εάν προκύπτει το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων που αφορούν στη σεξουαλική ζωή φυσικών προσώπων.

Σε συνέχεια των ερευνών που διεξάγει η αστυνομία στο σπίτι του Στάθη Παναγιωτόπουλου στη Θεσσαλονίκη, ο τηλεπαρουσιαστής μεταφέρθηκε νωρίτερα με χειροπέδες στην οικία του, στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης.

Πιθανότατα αυτό αποφασίστηκε προκειμένου να διαλευκάνει κρίσιμες πτυχές συνδεόμενες με τις καταγγελίες πρώην ερωτικών του συντρόφων περί δημοσιοποίησης βίντεο με προσωπικές τους στιγμές σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Στο επίκεντρο των ερευνών, τις οποίες διεξάγει κλιμάκιο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, παρουσία Πταισματοδίκη- βρίσκονται ηλεκτρονικές συσκευές, όπως υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών ο παρουσιαστής θα επιστρέψει στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, όπου θα παραμείνει μέχρι να μεταχθεί αύριο ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής.

Πληροφορίες, αναφέρουν ότι παράλληλες έρευνες διεξάγονται στο εξοχικό του στην Αλόννησο.





