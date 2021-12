Κοινωνία

Άγιο Όρος: Αγνοείται μοναχός

Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού από το Λιμενικό

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό ενός 58χρονου μοναχού, του οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί από την Δευτέρα 20/12 από το Άγιο Όρος.

Ο 58χρονος μοναχός αγνοείται από την περασμένη Δευτέρα, όταν και βγήκε στα ανοιχτά με αλιευτικό σκάφος.

Για την εξαφάνιση ενημερώθηκε σήμερα Τετάρτη 22/12 το μεσημέρι το Λιμενικό και ήδη έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 4 μποφόρ

πηγή: grtimes.gr

