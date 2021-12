Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μετάλλαξη Όμικρον: Έκτακτα μέτρα προτείνει η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων

Άμεση αναστολή των εορταστικών εκδηλώσεων και χρήση μάσκας υψηλής προστασίας, μεταξύ των προτάσεων της επιτροπής.

Την χρήση νέων μέτρων για την αναχαίτιση της παραλλαγής Όμικρον, πρότεινε η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων που συνεδρίασε το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προτείνουν την άμεση αναστολή όλων των εορταστικών εκδηλώσεων σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους εισηγούνται τα μέλη της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων, που συνεδρίασε σήμερα για να συζητηθεί η επικείμενη επέλαση της μετάλλαξης Omicron.

Παράλληλα, οι ειδικοί εισηγούνται τη χρήση μάσκας υψηλής προστασίας σε κλειστούς χώρους, αλλά και σε ανοιχτούς, όταν υπάρχει συγχρωτισμός. Ειδικότερα, οι ειδικοί προτείνουν υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού. Σε κλειστούς χώρους, όπως και σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπως και σε ανοιχτούς χώρους με συνωστισμό, η πρόταση αφορά τη χρήση μάσκας αυξημένης προστασίας ΚΝ95 ή τη διπλή μάσκα.

Όσον αφορά στα ταξίδια, η εισήγηση της επιτροπής προβλέπει, πλην του αρνητικού PCR για την είσοδο στη χώρα, οι επισκέπτες να υποβάλλονται τη δεύτερη και την τέταρτη ημέρα μετά την άφιξή τους σε rapid test. Το μέτρο έχει στόχο την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν ύποπτων κρουσμάτων που φέρουν την παραλλαγή Omicron.

Πηγές από την Επιτροπή, τόνιζαν ότι όπως πάντα, αυτοί προτείνουν, αλλά τις τελικές αποφάσεις θα της λάβει η Κυβέρνηση.

Νωρίτερα, ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στη Βουλή, είχε προαναγγείλει την εφαρμογή νέων μέτρων, από τις αρχές του νέου έτους.

