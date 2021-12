Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ έφερε “τούμπα” τη Λάρισα

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άκπομ, η πρόκριση για τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Με πρωταγωνιστή και σκόρερ δύο τερμάτων του Τσούμπα Άκπομ, που στα 13 λεπτά της συμμετοχής του στο παιχνίδι σκόραρε δίνοντας "οξυγόνο" στον ΠΑΟΚ που "σφράγισε" το εισιτήριο του για τη συνέχεια της διοργάνωσης, σ' ένα παιχνίδι στο οποίο πέρασε από δύσκολες στιγμές, ωστόσο όμως στα κρίσιμα σημεία βρήκε τις ευκαιρίες και σκόραρε για να πάρει την σημαντική αυτή νίκη πρόκρισης.

Ο ΠΑΟΚ σαν φαβορί μπήκε με διάθεση στον αγωνιστικό χώρο αλλά βρήκε αντίσταση από μία αξιόμαχη ομάδα όπως η Λάρισα. Στο 11' ο Σφιντέρσκι έκανε την πάσα στον Αουγκούστο, το σουτ του οποίου πέρασε ελάχιστα άουτ. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 23' με αυτογκόλ του Γκοτζαμανιδη με κεφαλιά, μετά από προσπάθεια του Αντριγια Ζίβκοβιτς και λανθασμένη εκτίμηση του αμυντικού της Λάρισας να απομακρύνει με το κεφάλι. Δύο λεπτά αργότερα ο Σβαμπ, σπατάλησε σπουδαία ευκαιρία για να διπλασιάσει τα γκολ της ομάδας του η οποία συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο στον αγώνα.

Στο 35' ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ελίχθηκε μέσα στην περιοχή της Λάρισας αλλά στην τελική του προσπάθεια έφτασε πλάγια και δεν μπόρεσε να πλασάρει την εστία της θεσσαλικής ομάδας. Στο 41' η Λάρισα απείλησε με ισοφάριση όταν σε σουτ του Γλυνού, η μπάλα βρήκε το σώμα του Ινγκασον, άλλαξε ελαφρά πορεία, άλλα δεν αιφνιδίασε τον τερματοφύλακα Ζίβκοβιτς που γύρισε και μάζεψε την μπάλα με πλονζόν.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο ΠΑΟΚ απείλησε ουσιαστικά με δεύτερο γκολ στο 47' όταν εκτέλεσε φάουλ ο Μουργκ, πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας ο Ινγκασον κι έστειλε κεφαλιά προς την γωνία της εστίας του Σουλούκου ο τελευταίος όμως με επέμβαση έδιωξε με τα ακροδάχτυλα σε κόρνερ. Στο 56' η Λάρισα απείλησε και πάλι με ισοφάριση όταν Ογκμποε μπήκε στην περιοχή του ΠΑΟΚ ξεπερνώντας τον Ινγκασον και σούταρε δυνατά αλλά δεν αιφνιδίασε τον Ζίβκοβιτς που μπλόκαρε θετικά.

Στο 60' η θεσσαλική ομάδα πέτυχε γκολ με κεφαλιά του Όγκμποε, το οποίο αφού ερευνήθηκε από τον VAR κατακυρώθηκε με σχετική καθυστέρηση με την ισοφάριση (1-1) της θεσσαλικής ομάδας να φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Η Λάρισα συνέχισε να απειλεί και στο 68' πλησίασε σε ένα δεύτερο γκολ με ψηλοκρεμαστό σουτ του Όγκμποε η μπάλα όμως εξοστρακίστηκε από το οριζόντιο δοκάρι και πέρασε άουτ.

Τη λύση για τον ΠΑΟΚ έδωσε στο 82' ο Τσούμπα Άκπομ. Με ωραία κεφαλιά ψαράκι μετά από πρώτη κεφαλιά του Ζιφκοβιτς, παραβίασε την εστία του Σουλούκου για να γράψει το 2-1 και να προσφέρει προοπτική λύτρωσης στην ομάδα του. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τσούμπα Ακπομ με ένα εξαιρετικό γωνιακό σουτ πετυχαίνει ένα θαυμάσιο γκολ στέλνοντας την μπάλα στη γωνία της εστίας του Σουλούκου γράφοντας το τελικό 3-1 που επισφραγίζει την πρόκριση της ομάδας του στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στη φάση της επιτυχίας του τέρματος αυτού, ο Βρετανός επιθετικός, πανηγυρίζοντας έβγαλε τη φανέλα του είδε την δεύτερη κίτρινη κάρτα και φυσικά αποβλήθηκε. Η νίκη στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του ΠΑΟΚ για το 2021 ήταν το τελικό θετικό αποτέλεσμα, σε μια περίοδο αμφισβήτησης και αρκετών αρνητικών παιχνιδιών για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Ακπομ, Γαρουφαλιάς, Ηλιάδης

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Ζίβκο Ζίβκοβιτς, Λύρατζης, Βιεϊρίνια (84' Σίντκλει), Μιχαηλίδης, Ινγκασον, Τσιγγάρας (77' Άκπομ), Σβαμπ (67' Κούρτιτς), Μουργκ (68' Μπίσεσβαρ), Σφιντέρσκι, Αντ. Ζίβκοβιτς, Αουγκούστο.

ΑΕΛ (Ηλίας Φυντάνης): Θεοδωρόπουλος, Παπαγεωργίου, Γκοτζαμανίδης (86' Ταχάρ), Θεολόγου, Ομάρ, Κολομπίνο, Ηλιάδης, Γαρουφαλιάς (46' Ακούμια), Μπαντιμπαγκά (89' Κούστα), Γλυνός (86' Μαυρίας), Όγκμποε.

