Σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο της Αττικής

Η Υφυπουργός Εργασίας αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1 απίστευτα αίσχη που λάμβαναν χώρα σε ορφανοτροφείο της Αττικής. Οι αντιδράσεις της κυβέρνησης.

Για τα ανατριχιαστικά περιστατικά που λάμβαναν χώρα σε ορφανοτροφείο της Αττικής μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, αποκαλύπτοντας την υπόθεση.

Όπως είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου, έλαβε επώνυμη επιστολή για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο Αττικής.

Μάλιστα, σε γνώση της ήρθε ότι, υπήρχαν σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ παιδιών παρουσία των εργαζομένων.

«Πήγα στην εισαγγελία, κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά στον αντιεισαγγελέα και πάγωσα τη χρηματοδότηση και ξεκίνησε η έρευνα για τη δομή αυτή με την εθνική Αρχή διαφάνειας», περιέγραψε την αντίδραση του υπουργείου.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, στη συγκεκριμένη δομή έχουν ήδη μεταβεί παιδίατροι και παιδοψυχιάτροι και εξετάζουν όλα τα παιδιά.

Μάλιστα, όπως είπε από τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο, θα πραγματοποιηθούν έρευνες σε όλα τα ιδρύματα.

Τέλος, επεσήμανε ότι, «τέσσερα παιδιά απομακρύνθηκαν από τη δομή για να εξεταστούν στο Παίδων, ώστε να είναι σε ουδέτερο περιβάλλον και να δούμε τι γίνεται».

