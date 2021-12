Πολιτική

Τσίπρας: η κατάσταση είναι σοβαρή, η Κυβέρνηση όχι

Για αδράνεια και εγκληματικές παλινωδίες κατηγόρησε την Κυβέρνηση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Για νέο φιάσκο με τα rapid test», κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη με επιδημιολόγους και επιστήμονες για την εξέλιξη της πανδημίας, την μετάλλαξη «Όμικρον» και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την κυβέρνηση.

Κατά την εισήγησή του ο κ. Τσίπρας ανέφερε, «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή, το μόνο που δεν είναι σοβαρό δυστυχώς είναι η κυβέρνηση. Σε όλη την Ευρώπη έχει σημάνει συναγερμός για τις γιορτές ενόψει της μετάλλαξης "Όμικρον", αλλά δυστυχώς στη χώρα μας συνεχίζονται από τη μία η αδράνεια από την άλλη οι εγκληματικές παλινωδίες που διαλύουν και τα τελευταία ψήγματα εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος και την κυβέρνηση».

Το νέο φιάσκο με τα rapid test που θα πλήρωναν εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, όπως έλεγαν οι υπουργοί της κυβέρνησης για τις γιορτές, είναι ενδεικτικό της έλλειψης σχεδιασμού, αφού μετά τις εύλογες αντιδράσεις μετατράπηκαν σε self test, που είναι εξαιρετικά μειωμένης αξιοπιστίας, ανέφερε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε, «Και όλα αυτά φυσικά, για ακόμη μία φορά ερήμην των επιστημόνων, αφού μέλη της Επιτροπής διέψευσαν πως έκαναν σχετική εισήγηση».

Απευθυνόμενος προς τους επιστήμονες είπε ότι συγκάλεσε την σύσκεψη «για να δούμε τι χρειάζεται να γίνει τώρα, άμεσα, για να γλιτώσουμε τα χειρότερα και ενδεχομένως και ένα ακόμη καταστροφικό lockdown που θα επισφραγίσει για ακόμα μία φορά την αποτυχημένη πολιτική που ακολουθείται. Θέλω να ακούσω τις σκέψεις, τις προτάσεις σας για το τι πρέπει να κάνουμε για να σώσουμε ότι σώζεται».

Ο κ. Τσίπρας έκανε κριτική στην κυβέρνηση για τις πράξεις και παραλείψεις της από το ξέσπασμα της πανδημίας και κατέθεσε τις προτάσεις του κόμματός του, ενώ ζήτησε και τις προτάσεις των επιστημόνων.

Ανέφερε ο κ. Τσίπρας, «Είναι αδιανόητο 2 χρόνια μετά, ακόμα να συζητάμε για το τέστινγκ και την ιχνηλάτηση. Πρέπει να διατεθούν μαζικά σε όλους τους πολίτες rapid test, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, προφανώς με αποζημίωση από το Δημόσιο, και όχι self test που είναι μειωμένης αξιοπιστίας.

Είναι αδιανόητο να ξεπεράσαμε τους 20.000 νεκρούς, να έχουμε αυτή τη μακάβρια πρωτιά σε όλη την Ευρώπη και μία από τις χειρότερες επιδόσεις στον κόσμο, να έχουμε κάθε μέρα πάνω από 150 ανθρώπους πρόχειρα διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ και ακόμα και τώρα να μην προχωρά η επίταξη ιδιωτικών κλινικών και η ένταξη στη μάχη και των στρατιωτικών νοσοκομείων. Κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι που θα μπορούσαν να σωθούν, όπως δυστυχώς επιβεβαίωσε και η αποκάλυψη και της μελέτης των συναδέλφων σας κ.κ Τσιόδρα και Λύτρα, την οποία όχι μόνο αγνόησε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά συνεχίζει και σήμερα επιδεικτικά να αγνοεί».

Ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσουν άμεσα οι προσλήψεις 800 και πλέον γιατρών που έχουν κάνει τα χαρτιά τους και περιμένουν στις λίστες πότε θα διοριστούν, καθώς και να ενεργοποιηθεί άμεσα στη μάχη κατά της πανδημίας η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για προνοσοκομειακή φροντίδα. Πρότεινε ακόμη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «Να "χρεώνουμε" κάθε κρούσμα σε αντίστοιχο υγειονομικό σημείο αναφοράς (δομή η επαγγελματία υγείας), υπάρχουν πρωτόκολλα που έχει αναπτύξει ο ΠΟΥ και εφαρμόζονται είτε πρωτοβουλιακά, είτε μεμονωμένα από Κέντρα Υγείας ή ΤΟΜΥ. Είναι απολύτως αναγκαίο βήμα για να φτάνουν όσοι ασθενείς χρειάζεται στο νοσοκομείο έγκαιρα και σε καλύτερη κατάσταση, καθώς πολλές φορές είναι μη αναστρέψιμη.

Να σταματήσουν επιτέλους τα μηνύματα χαλάρωσης και οι κυβερνητικές ανοησίες περί πανδημίας ανεμβολίαστων και να ξαναγίνει υποχρεωτική η χρήση μάσκας για όλους, ειδικά σε όλους τους κλειστούς χώρους.

Να εφαρμοστεί άμεσα εκτεταμένη τηλεργασία όπου μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς οι χώροι εργασίας είναι δεδομένα πλέον μία από τις βασικές εστίες υπερμετάδοσης, ενώ έτσι θα σημειωθεί αποσυμφόρηση και στα μέσα μεταφοράς.

Και φυσικά, τα σχολεία δεν μπορεί να ξανανοίξουν μετά τις γιορτές όπως έκλεισαν. Μετά τις γιορτές και ενόψει της μετάλλαξης Όμικρον πρέπει επιτέλους να προσληφθούν με διαδικασίες εξπρές αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για να σπάσουν τα τμήματα των 28 και 29 μαθητών. Και να αλλάξει το πρωτόκολλο 50+1%, δηλαδή να νοσούν 13-14 μαθητές για να φτάσει να κλείνει ένα τμήμα. Γιατί αυτό, αν και τα παιδιά ευτυχώς νοσούν ελαφρά, σημαίνει ότι μεταφέρεται ο ιός μέσα στα σπίτια, στους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Με το ένα τέταρτο των κρουσμάτων που σημειώνονται καθημερινά να αφορά σε παιδιά κάτω των 17 ετών, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι συνεπάγεται αυτό για την ανεξέλεγκτη έκρηξη διασποράς μέσα από τα σχολεία. Για αυτό και έχουμε προτείνει και επιμένουμε: με το πρώτο κρούσμα το τμήμα να κλείνει για 3 μέρες και οι μαθητές να επιστρέφουν έχοντας κάνει υποχρεωτικά μοριακό τεστ, που θα αποζημιώνει το Δημόσιο.

Και τέλος, ίσως το πιο σημαντικό, μία νέα μεγάλη εκστρατεία όχι μόνο για την τρίτη αλλά και την πρώτη δόση του εμβολιασμού, στο οποίο η χώρα μας βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις της δυτικής Ευρώπης. Μία εκστρατεία στα πρότυπα της Πορτογαλίας, που έχει φθάσει να έχει εμβολιάσει σχεδόν το 100% του πληθυσμού της. Πόρτα - πόρτα, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση που όπως οι ίδιοι οι φορείς μου είπαν σε σύσκεψη, ουδέποτε ζητήθηκε η συνδρομή τους, με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και την πρωτοβάθμια φροντίδα.

Αυτά είναι κάποια αυτονόητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα, μέτρα τα οποία ζητούν και οι φορείς, με τους οποίους συναντήθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ανδρέας Ξανθός, ο καθηγητής Αιματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Γρηγόρης Γεροτζιάφας, ο αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής και κλινικός ογκολόγος στο Harvard Medical School Όθωνας Ηλιόπουλος, η τ. καθηγήτρια Επιδημιολογίας της Ιατρικής του ΕΚΠΑ Αθηνά Λινού, ο αναπληρωτής καθηγητής Πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ Γιάννης Καλομενίδης, ο καθηγητής Βιοπληροφορικής και Βιοστατιστικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παντελής Μπάγκος, ο καθηγητής Δημόσιας Υγείας και μέλος της Επιτροπής Επιστημόνων του υπουργείου Υγείας για την πανδημία Τάκης Παναγιωτόπουλος και ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

