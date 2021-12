Κοινωνία

Λύτρας για Στάθη Παναγιωτόπουλο: κακούργημα αν υπήρχε όφελος από τα βίντεο

Ο δικηγόρος δύο εκ των γυναικών που έχουν καταγγείλει τον παρουσιαστή μίλησε στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση, εξηγώντας και τις πιθανές κατηγορίες.

«Συγχαρητήρια στη Δίωξη και τον κ.Παπακώστα» έδωσε ο Απόστολος Λύτρας, συνήγορος δύο εκ των γυναικών που κατήγγειλαν τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, μετά τη σύλληψή του.

Όπως είπε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο δικηγόρος, «οι αστυνομικοί ‘αγκάλιασαν’ την κοπέλα χθες βράδυ που έγινε η καταγγελία και τους έδειξε το βίντεο», ενώ χαρακτήρισε «διαρκές» το αδίκημα του παρουσιαστή, αφού επαναλήφθηκε.

«Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι, τα συγκεκριμένα βίντεο δεν είχαν κατέβει ούτε από τη μία ούτε από τη δεύτερη κοπέλα», σημείωσε ο δικηγόρος εξηγώντας σχετικά με την κατηγορία πως, «αν υπάρχει όφελος, μιλάμε για κακούργημα».

Και διευκρίνισε πως, πρόκειται για ένα αδίκημα, το ανεβάζεις τέτοιου είδους βίντεο, όμως στην περίπτωση που αποκομίσεις πάνω από 120.000 ευρώ, πρόκειται για κακούργημα.

Επεσήμανε, επίσης πως, «αν έχει προσπαθήσει να διαγράψει οτιδήποτε, αυτό φαίνεται και θα συνεκτιμηθεί» αλλά και ότι, «μπορεί να ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί, αν υπάρχουν εμβάσματα από σάιτ», ωστόσο τόνισε πως, «συνήθως όταν πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα, τα χρήματα δεν είναι στην τράπεζα».

Ερωτηθείς σχετικά με την κατηγορία με την οποία θα παραπεμφθεί ο παρουσιαστής, εκτίμησε πως θα είναι για πλημμέλημα , «όμως, μετά την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα ,όταν η ποινή υπερβαίνει τα 3 χρόνια, μπορεί να φυλακιστεί, χωρίς αναστολή».

«Μιλάμε για έναν άνθρωπο που το είχε πρόγραμμα, επάγγελμα. Η μία εξήγηση είναι να υπάρχει οικονομικό κίνητρο ή για έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα», κατέληξε ο Απόστολος Λύτρας.

