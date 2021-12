Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Το χάπι της Pfizer πήρε έγκριση απο τον FDA

«Πράσινο φως» από την επιτροπή των ΗΠΑ

Ο FDA ανακοίνωσε ότι εγκρίνει την χορήγηση του χαπιού της Pfizer για τη θεραπεία του κορονοϊού, με τη χορήγησή του να γίνεται κατ΄οίκον στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Reuters τα δεδομένα από την κλινική δοκιμή της Pfizer έδειξαν ότι το αντιιικό της φάρμακο ήταν 90% αποτελεσματικό στην πρόληψη νοσηλειών και θανάτων σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο σοβαρής ασθένειας. Πρόσφατα εργαστηριακά δεδομένα υποδηλώνουν ότι το φάρμακο διατηρεί την αποτελεσματικότητά του έναντι της μετάλλαξης Όμικρον.

«Αυτή η εξουσιοδότηση παρέχει ένα νέο εργαλείο για την καταπολέμηση του COVID-19 σε μια κρίσιμη στιγμή της πανδημίας καθώς εμφανίζονται νέες παραλλαγές και υπόσχεται να καταστήσει την αντιική θεραπεία πιο προσιτή σε ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εξέλιξης σε σοβαρό COVID-19», Patrizia Cavazzoni. διευθυντής του Κέντρου Αξιολόγησης και Έρευνας Φαρμάκων του FDA, ανέφερε σε δήλωση.

Το φάρμακο διατίθεται μόνο με ιατρική συνταγή και θα πρέπει να ξεκινά το συντομότερο δυνατό μετά τη διάγνωση του κορονοϊού. και εντός πέντε ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων, ανέφερε ο οργανισμός.

Κόστος 530 δολάρια το θεραπευτικό σχήμα

Η σύμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης προβλέπει ότι το κάθε θεραπευτικό σχήμα θα κοστίζει 530 δολάρια. Οι ΗΠΑ έχουν παραγγείλει 10 εκατομμύρια θεραπευτικά σχήματα μέχρι στιγμής.

Τα χάπια της Pfizer, που θα λαμβάνονται συνδυαστικά με το παλαιότερο αντιικό φάρμακο ριτοναβίρη, που πωλούνται με την εμπορική ονομασία Paxlovid.

Τα χάπια θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε 12 ώρες, για πέντε ημέρες, λίγο αφού εμφανιστούν τα συμπτώματα της Covid-19.

Η Pfizer ανέφερε ότι σκοπεύει να υποβάλει μια νέα αίτηση στην FDA εντός του 2022 ζητώντας την πλήρη έγκριση των ρυθμιστικών αρχών για το φάρμακό της.

