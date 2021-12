Κοινωνία

Στάθης Παναγιωτόπουλος: είμαι συντετριμμένος και ειλικρινά μετανιωμένος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσω του δικηγόρου του και λίγες ώρες μετά την παράδοση και σύλληψή του, ο παρουσιαστής απολογείται και πάλι για τις πράξεις του.

«Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος με την σημερινή του αυτόβουλη εμφάνιση έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των διωκτικών Αρχών προκειμένου να συνδράμει στην έρευνα που διεξάγεται έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο στις διωκτικές αρχές όσο και στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται το όνομά του να αντιμετωπισθούν στις πραγματικές τους διαστάσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο συνήγορος υπεράσπισης του Στάθη Παναγιωτόπουλου, Γεώργιος Δακουράς.

Ο ίδιος λίγες ώρες μετά την παράδοση του εντολέα του στις Αρχές κάνει λόγο για «ακριβείς ανυπόστατες και ενδεχομένως κατασκευασμένες φήμες περί δήθεν αναχώρησής του στο εξωτερικό, ώστε να αποφύγει τις Αρχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Καταλήγει αναφέροντας σχετικά με τον παρουσιαστή πως «σας μεταφέρω ότι είναι συντετριμμένος και ότι έχει μετανιώσει ειλικρινά για την κατακριτέα συμπεριφορά του».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ Αιγάλεω: καταγγελίες για το “ξύλο” καθηγητή με μαθητές (βίντεο)

Μιανμάρ: Φόβοι για εκατόμβη νεκρών από κατολίσθηση (εικόνες)

Αγροτικές αποζημιώσεις: Πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων