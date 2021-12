Αθλητικά

ΠΣΑΤ: Λάμψη… αστέρων στην ”Γιορτή των Κορυφαίων”

Δείτε ποιοι ήταν οι κορυφαίοι της χρονιάς που φεύγει. Μεταξύ των βραβευθέντων και ο Θοδωρής Ιακωβίδης, την χορηγία του οποίου έχει αναλάβει ο ΑΝΤ1.

Συναισθήματα συγκίνησης, εθνικής υπερηφάνειας, αλλά και μαθήματα ζωής μοιράστηκαν οι παρευρισκόμενοι στη «Γιορτή των Κορυφαίων» του ελληνικού αθλητισμού, την οποία διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) για 68η χρονιά, φέτος με την υποστήριξη της winmasters. Η ελίτ των αθλητών και των αθλητριών, των ομάδων και των προπονητών, καθώς και όσοι ξεχώρισαν για το ήθος και την κοινωνική προσφορά τους, δέχτηκαν το θερμό χειροκρότημα που τους αξίζει για όσα έχουν προσφέρει στην Ελλάδα και στους Έλληνες, σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Μετά το καλωσόρισμα στους υψηλούς προσκεκλημένους από τον πρόεδρο του ΠΣΑΤ, Γιάννη Θεοδωρακόπουλο, χαιρετισμό απηύθυνε ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς, όπως και πέρυσι, ψηφίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Σε ηλικία 26 ετών, ο «δικός μας» Γιάννης κατέκτησε το πρώτο του δαχτυλίδι στο NBA οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς στην κορυφή του κόσμου και στο 16ο πρωτάθλημα στην Ιστορία τους. Παράλληλα, ο “Greek Freak” αναδείχτηκε και πολυτιμότερος παίκτης (MVP) των τελικών του ΝΒΑ. Στο 6ο παιχνίδι των τελικών, σημείωσε 50 πόντους και έγινε ο έβδομος παίκτης στην Ιστορία του ΝΒΑ που το πέτυχε. Το Νοέμβριο, ο Greek Freak έφτασε τις 600 συμμετοχές στο ΝΒΑ, με ιστορικά στατιστικά (21 πόντους με 57.7% 2π, 28.7% 3π, 71.7% βολές, 9.2 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 1.3 μπλοκ ανά 32.5 λεπτά συμμετοχής). Αναδείχθηκε MVP στο ΝΒΑ All-Star Game, ενώ συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα αλλά και την κορυφαία αμυντική πεντάδα της τελευταίας σεζόν. Από το GQ αναδείχθηκε αθλητής της χρονιάς.

Κορυφαία αθλήτρια για το 2021 αναδείχθηκε η Μαρία Σάκκαρη. Το «χρυσό» κορίτσι του ελληνικού τένις έφτασε μέχρι τα ημιτελικά σε δύο Grand Slam μέσα στη χρονιά και συγκεκριμένα του US Open και του Roland Garros, και ανέβηκε στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης (από το Νο-22 τον Νοέμβριο του 2020), για πρώτη φορά στην καριέρα της. Έφτασε επίσης στον τελικό του Ostrava Open, ενώ το Νοέμβριο, στην Γουαδαλαχάρα, αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε WTA Finals, τουρνουά στο οποίο συμμετείχαν οι οκτώ κορυφαίες τενίστριες της σεζόν. Μέσα στη χρονιά, η Μαρία Σάκκαρη σημείωσε 38 νίκες και υπέστη 20 ήττες.

Κορυφαία ομάδα για το 2021 αναδείχτηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο των ανδρών. Με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, οι διεθνείς μας σημείωσαν το μεγαλύτερο επίτευγμα στην Ιστορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης. Με άμυνα «γρανίτη» σε όλο το Ολυμπιακό Τουρνουά στην Ιαπωνία, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου αντιμετώπισαν στον τελικό τη Σερβία, αλλά οι «χρυσοί» στο Ρίο ντε Τζανέιρο Σέρβοι νίκησαν με 13-10 και διατήρησαν τα σκήπτρα τους. Αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο της Ελλάδας σε ομαδικό άθλημα στην ιστορία των Αγώνων, μετά το ασημένιο της αντίστοιχης Εθνικής Γυναικών, το 2004 στην Αθήνα.

Στον Θοδωρή Βλάχο κατέληξε ο τίτλος του Κορυφαίου προπονητή της χρονιάς. Ο 52χρονος ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής πόλο ήταν ο «αρχιτέκτονας» της επιτυχίας στο Τόκιο καθοδηγώντας στο βάθρο τους «ασημένιους» Ολυμπιονίκες μας. Πριν λίγες ημέρες, ο Θοδωρής Βλάχος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ΚΟΕ και θα παραμείνει στη θέση του Ομοσπονδιακού της εθνικής ανδρών έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024.

Τον τίτλο του Κορυφαίου Αθλητή με Αναπηρία κατέκτησε ο Νάσος Γκαβέλας με guide τον Σωτήρη Γκαραγκάνη. Ο Γκαβέλας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. Τ11 των Παραολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, με συνολικά δύο Παγκόσμια και Παραολυμπιακά ρεκόρ στο αγώνισμα. Είχε αναδειχτεί και Πρωταθλητής Ευρώπης στο ίδιο αγώνισμα νωρίτερα, μέσα στη χρονιά.

Ο τίτλος της Κορυφαίας Αθλήτριας με Αναπηρία κατέληξε στην κολυμβήτρια Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 50μ. ύπτιο S4 των Παραολυμπιακών Αγώνων. Νωρίτερα, μέσα στη χρονιά, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Η Κορυφαία Ομάδα Αθλητών με Αναπηρία για το 2021 είναι τα ΜΙΚΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ BC3 (Γρηγόρης Πολυχρονίδης, Άννα Ντέντα, Αναστασία Πυργιώτη). Κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με απολογισμό τέσσερις νίκες σε έξι αγώνες.

Αναλυτικά τα έπαθλα και οι ειδικές βραβεύσεις:

ΕΠΑΘΛΟ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

Στην ποδοσφαιρίστρια της ΠΑΕ Εργοτέλης, ΣΙΔΗΡΑ Δανάη Ελένη, η οποία στη διάρκεια του αγώνα Εργοτέλης-ΑΕΚ Μεσολογγίου και ενώ η ομάδα της κέρδιζε 3-2, προτίμησε να τηρήσει το fair play, αντί να «τελειώσει» το παιχνίδι. Γνωρίζοντας ότι μια παίκτρια της αντίπαλης ομάδας ήταν τραυματισμένη στον αγωνιστικό χώρο, δεν ολοκλήρωσε τη φάση, βγάζοντας την μπάλα άουτ, ώστε να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στην αντίπαλό της.

ΕΠΑΘΛΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Σπαρτιατικός Γυμναστικός Σύλλογος βραβεύεται για την προσφορά του, επί 126 συναπτά χρόνια, στον Αθλητισμό, τη Νεολαία και την Κοινωνία. Ο Σπαρτιατικός ιδρύθηκε ένα χρόνο πριν από τη διεξαγωγή των Α ? Ολυμπιακών Αγώνων και έχει ως έμβλημά του τους Διόσκουρους. Όλα αυτά τα χρόνια διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην αθλητική αλλά και στην κοινωνική ζωή της Λακωνίας. Χιλιάδες νέοι και νέες έκαναν τα πρώτα τους βήματα με τη φανέλα του συλλόγου. Σήμερα, καλλιεργεί τέσσερα τμήματα στίβο, ποδηλασία, μπάσκετ και βόλεϊ.

ΕΠΑΘΛΑ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

Στον καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ΑΒΔΑΛΑ Νεοκλή, ο οποίος φέτος, σε ηλικία 15 ετών, έγινε ο νεότερος που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην ιστορία των πρασίνων σε επίσημο παιχνίδι. Έπαιξε μόνο για 1 και 40΄΄ και δεν κατάφερε να σκοράρει, ωστόσο η 18η Οκτωβρίου θα μείνει για καιρό στο μυαλό του.

Σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του τάε κβον ντο, τη Μελίνα ΓΕΩΡΓΊΟΥ, η οποία πριν ακόμη κλείσει τα 14 κατέκτησε το περασμένο καλοκαίρι το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων στα -41 κιλά, ανεβαίνοντας στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης. Ανήκει στον Αίαντα Αγίου Δημητρίου και είναι μαθήτρια του Β ? Γυμνασίου Πεύκης όπου ξεχωρίζει και για τις άριστες επιδόσεις στα μαθήματα. Προέρχεται από αθλητική οικογένεια.

Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο: Τους χειροκροτούμε και τους ευχαριστούμε

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ

Η μεγάλη αποκάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Γιαννιώτης πρωταθλητής μετά από μια εκπληκτική κούρσα νίκησε τα φαβορί και στέφθηκε «χρυσός» Ολυμπιονίκης στο σκιφ ανδρών, σημειώνοντας μάλιστα και Ολυμπιακό ρεκόρ. Είναι το πρώτο ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της Ελληνικής κωπηλασίας.

ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ

Στα 23 του έφθασε στην κορυφή του παγκόσμιου αθλητισμού, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αφού στο έκτο του άλμα πέταξε στα 8μ41. Η Ολυμπιακή νίκη ήλθε στη συνέχεια άλλων επιτυχιών σε διεθνείς διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Στην αρχή του 2021 είχε αναδειχθεί και πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό (Τορούν) με 8μ.35. Στην περίοδο αυτή πήδησε 8μ.60, που είναι η κορυφαία επίδοση του κόσμου για το 2021.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ

Παρά το γεγονός ότι προερχόταν από μια σοβαρή εγχείρηση, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους και έγινε ο δεύτερος Έλληνας γυμναστής με δύο μετάλλια στους κρίκους. Η συμμετοχή του και μόνο ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα, αφού λόγω της πανδημίας, ο τελευταίος αγώνας πρόκρισης έγινε μόλις ένα μήνα νωρίτερα.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Τιμάται για τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε, σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, την απόφασή του να αποσυρθεί από τον αθλητισμό. Η κατάθεση ψυχής του σόκαρε και ευαισθητοποίησε όλους τους Έλληνες, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να παραμείνει στην ενεργό δράση. Η στάση του, γεννά την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για όλους τους αθλητές των μη δημοφιλών αθλημάτων.

ΑΝΝΑ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ

Βραβεύεται για το πρώτο χρυσό μετάλλιο, που κέρδισε Ελληνίδα κολυμβήτρια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και για την πολύ μεγάλη εμφάνιση, που συνοδεύτηκε από πανελλήνιο ρεκόρ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο. Αλλά πάνω από όλα, για τα μηνύματα που έστειλε στην ελληνική κοινωνία ότι ένας μεγάλος αθλητής ξέρει να μάχεται μέχρι την τελευταία στιγμή και δεν τα παρατά.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ

Τιμάται για τη μεγάλη επιτυχία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που συνοδεύτηκε από την τέταρτη θέση. Αλλά και για το ήθος που επέδειξε, μετά τον αγώνα και το μήνυμα που πέρασε στην ελληνική κοινωνία.

