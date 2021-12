Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιταλία: Αύξηση 96% στις νοσηλείες παιδιών

Τα μισά έχουν ανεμβολίαστους γονείς

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων της Ιταλίας, τα παιδιά με κορονοϊό τα οποία την τελευταία εβδομάδα εισήχθησαν στο νοσοκομείο, αυξήθηκαν κατά 96%. Τα μισά από αυτά, έχουν ανεμβολίαστους γονείς, μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Γενικότερα, οι εισαγωγές ανεμβολίαστων ασθενών αυξήθηκαν κατά 16,7%, ενώ των εμβολιασμένων που ασθένησαν με Covid-19 σημείωσαν μείωση 2%.

Συνολικά, οι εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 7%, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Επισημαίνεται πως σήμερα, Τετάρτη, τα νέα περιστατικά του ιού στη χώρα είναι 36.293 ενώ οι θάνατοι έφτασαν τους 146 . Συνολικά, έγιναν 779.303 διαγνωστικά τεστ, το 4,7% από τα οποία προέκυψαν θετικά.

Την ίδια ώρα, στις ιταλικές μονάδες εντατικής θεραπείας βρίσκονται 1.010 ασθενείς με covid-19, ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους βρίσκονται 8.544, κατά τον απολογισμό του 24ωρου.



Νέα μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση

Υπό τα δεδομένα αυτά, η ιταλική κυβέρνηση ετοιμάζεται να εξετάσει αύριο, Πέμπτη, και πιθανότατα να εγκρίνει, νέα μέτρα κατά της πανδημίας, όπως συμβαίνει σε σειρά Ευρωπαϊκών χωρών.

Τα πιο πιθανά, θεωρούνται η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε ανοικτούς χώρους, η επιβολή διαγνωστικών τεστ και στους εμβολιασμένους, ενόψει και τις Πρωτοχρονιάς, και η μείωση της διάρκειας του «πράσινου πάσου εμβολιασμένου», από εννέα σε έξι μήνες.

Ο Ιταλός υπουργός παιδείας, Πατρίτσιο Μπιάνκι, πάντως, απάντησε στους επιστήμονες που ζήτησαν την παράταση των σχολικών διακοπών των γιορτών, ότι η κυβέρνηση Ντράγκι δεν έχει τέτοια πρόθεση.

