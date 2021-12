Αθλητικά

BCL: Η ΑΕΚ αποχαιρέτησε την διοργάνωση με ήττα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η «Ένωση» ταξίδεψε με μόλις 9 παίκτες στο Τρεβίζο και μοιραία δεν απέφυγε την ήττα.

Με ακόμη μία ήττα, την πέμπτη στον 4ο όμιλο του Basketball Champions League, ολοκληρώθηκε το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι της ουραγού ΑΕΚ (τερμάτισε 4η). Η Ένωση ηττήθηκε 69-81 από την Τρεβίζο επί ιταλικού εδάφους, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης, με τους γηπεδούχους να βελτιώνουν σε 4-2 το ρεκόρ τους και να σφραγίζουν και τυπικά το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.

Η αγωνιστική... καθίζηση που υπέστη η ΑΕΚ στη δεύτερη περίοδο, απόρροια της αστοχίας της, είχε σαν αποτέλεσμα να δεχθεί επιμέρους σκορ 26-17 και να βρεθεί από νωρίς σε μειονεκτική θέση (-16, 45-29 στο 20΄). Οι «κιτρινόμαυροι», πάντως, δεν το έβαλαν κάτω, μάζεψαν τα κομμάτια τους και βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνα, επέστρεψαν στη διεκδίκηση της νίκης στο 30΄, μειώνοντας σε 59-53. Ωστόσο, η αστοχία από την περιφέρεια επέστρεψε και με την κούραση να βαραίνει πλέον τους παίκτες του Στέφανου Δέδα, η Τρεβίζο πάτησε και πάλι γκάζι, φτάνοντας απρόσκοπτα στο τελικό 81-69.

Πρώτος σκόρερ της Ένωσης, η οποία ταξίδεψε στην Ιταλία με μόλις εννέα παίκτες στην αποστολή, ο Έρικ Γκρίφιν με 23 πόντους, ενώ πάλεψαν για την υπέρβαση και οι Ίαν Χάμερ (16π.), Μπράιαν Ανγκόλα (15π.). Από την Τρεβίζο ξεχώρισε ο ΝτεΓουέιν Ράσελ με 17 πόντους και 8 ασίστ, ενώ κυρίαρχος της ρακέτας ήταν ο Άαρον Τζόουνς με 10 πόντους και 17 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 19-12, 45-29, 59-53, 81-69

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μαρκές, Ντέμαν, Μάτεγιεκ

ΤΡΕΒΙΖΟ (Μενέτι): Ράσελ 17 (3), Φέτζιαν, Ιμπρό 5 (1), Κίλο 13 (3), Σοκολόφσκι 14 (4), Μπορτολάνι 14 (4), Καζαρίν, Σιμς 8 (1), Τζόουνς 10.

ΑΕΚ (Δέδας): Κολόμ 7, Σαξιώνης, Πετρόπουλος 3 (1), Ανγκόλα 15 (3), Γκρίφιν 23 (3), Φλιώνης 2, Φιλιππάκος 3, Καρλής, Χάμερ 16.

Ειδήσεις σήμερα:

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Στα κρατητήρια ο παρουσιαστής

Πλεύρης για υγειονομικούς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθούν εκτός ΕΣΥ οι ανεμβολίαστοι

Κορονοϊός – Μετάλλαξη Όμικρον: Έκτακτα μέτρα προτείνει η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων