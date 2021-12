Αθλητικά

Euroleague: η Μπαρτσελόνα έκανε την... ανατροπή της χρονιάς (εικόνες)

Κατά πολλούς, στην Ισπανία έγινε το πιο συναρπαστικό παιχνίδι της φετινής διοργάνωσης.

Euroleague. H... ρώσικη ρουλέτα των ελευθέρων βολών και η αποφασιστικότητα της Μπαρτσελόνα, η οποία σημείωσε μία τεράστια ανατροπή από το -20 (57-77 στο 31΄), έκριναν τη συγκλονιστική αναμέτρηση της Βαρκελώνης, στην αυλαία του πρώτου μέρους της 17ης αγωνιστικής στη





Οι «μπλαουγκράνα» γλίτωσαν το... κάζο στην παράταση (94-94κ.α.) και με το τελικό 111-109 πανηγύρισαν την ένατη διαδοχική νίκη τους και 15η στο σύνολο, με την οποία παρέμειναν στην κορυφή της κατάταξης. Στον αντίποδα, οι Ρώσοι έχασαν μία σπουδαία ευκαιρία να εδραιωθούν στην τετράδα, υποχωρώντας στην έβδομη θέση με ρεκόρ 10-7.





Για 36 λεπτά η αναμέτρηση είχε εξελιχθεί σε μονόλογο της Ούνικς, η οποία «βομβαρδίζοντας» τους Ισπανούς από την περιφέρεια είχε κυριαρχήσει στο παρκέ και τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη κρατούσε στα χέρια της μία διαφορά 15 πόντων (73-88). Ωστόσο, υπολόγιζαν χωρίς την αντεπίθεση των γηπεδούχων, οι οποίοι με επιμέρους σκορ 21-6, έστειλαν το ματς στην παράταση (94-94κ.α.).

Game of the Season? pic.twitter.com/Ux1LI3kg68 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 22, 2021

Στο επιπλέον πεντάλεπτο και με τα... βαριά χαρτιά των δύο ομάδων στον πάγκο με πέντε φάουλ (Μάριο Χεζόνια από Ούνικς και Νίκολα Μίροτιτς από Μπαρτσελόνα), οι «μπλαουγκράνα» εξαργύρωσαν την ευστοχία τους από τη γραμμή των βολών, τη στιγμή που η Ούνικς είδε στο κρισιμότερο σημείο (στα 14΄΄ για τη λήξη και με το σκορ 108-06) τον Αϊζάια Κάναν να μετράει 1/3 και να στερεί το προβάδισμα από την ομάδα του...





Ο Λορέντζο Μπράουν είχε ακόμη μία ευκαιρία στην εκπνοή για το «διπλό», αλλά το τρίποντο που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο και η Μπαρτσελόνα συνέχισε την αήττητη πορεία της.

John Brown steals ??



and SLAMS ?? #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2qtQp9ks8U — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 22, 2021

Πρώτος σκόρερ των Ισπανών, που μέτρησαν 42/44 βολές(!), ο Νίκολα Μίροτιτς με 28 πόντους και 13/13 βολές, ενώ κομβικά ήταν τα τρίποντα του Κάιλ Κούριτς (24π., 4/9τρ., 10/11β.). Από τους Ρώσους ξεχώρισε ο Λορέντσο Μπράουν με 29 πόντους, 7 ριμπαόυντ και 9 ασίστ, ενώ 21 πρόσθεσε ο Τζον Μπράουν, 20 ο Αϊζάια Κάναν και 18 ο Μάριο Χεζόνια.

Τα δεκάλεπτα: 27-28, 37-46, 57-74, 94-94κ.α., 111-109 παρ.?





