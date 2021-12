Παράξενα

Μενίδι: ελάφι σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Το άτυχο ζώο εγκλωβίστηκε για ώρες μέσα στην αυλή. Τι λέει ο ιδιοκτήτης, που εξηγεί γιατί δεν άνοιξε την πόρτα για να μπορέσει να φύγει το ελάφι.

Ένα ελάφι από την Πάρνηθα, προφανώς αποπροσανατολισμένο, πήδηξε τα κάγκελα και τον φράχτη ενός σπιτιού στο Μενίδι και εγκλωβίστηκε για πολλές ώρες στην αυλή.

Όπως είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο ένοικος του σπιτιού, άκουσε θόρυβο στην αυλή γύρω στις 02:30 τη νύχτα και όταν σηκώθηκε για να δει τι συμβαίνει αντίκρισε το ελάφι, να είναι εγκλωβισμένο στον χώρο.

Άμεσα κάλεσε την Αστυνομία και προσπάθησε να επικοινωνήσει με άλλες Αρχές, όπως το Δασαρχείο, ώστε το ελάφι να απομακρυνθεί με ασφάλεια από την αυλή του σπιτιού, λέγοντας ωστόσο ότι ουδείς, πλην της Άμεσης Δράσης, απαντούσε στα τηλεφωνήματα του.

Όπως εξήγησε, το σπίτι είναι σε κεντρικό σημείο του Μενιδιού και η απλή λύση, να ανοίξει την πόρτα της αυλής και κάποια στιγμή το ελάφι να μπορέσει να φύγει, θα εγκυμονούσε κινδύνους τόσο για το ζώο, όσο και για τυχόν διαβάτες ή αυτοκίνητα που θα «βρίσκονταν στον δρόμο του», καθώς είναι και τρομαγμένο, για αυτό και κάλεσε τις Αρχές, ώστε το ζώο να απελευθερωθεί με ασφάλεια για όλους, στο φυσικό περιβάλλον του.

Μάλιστα, όπως λέει, του έριξε τροφή, αν και το ελάφι είχε "φροντίσει" να φάει ορισμένα απο τα φυτά που βρίσκονταν στην αυλή...

Το ζώο παραμένει στην αυλή για τουλάχιστον έξι ώρες, ενώ καθώς πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται για να αντικρίσει το "ασυνήθιστο θέαμα" το ελάφι έχει αγχωθεί, για αυτό και ειδικοί ζήτησαν απο όλους να απομακρυνθούν από το οπτικό πεδίο του, ώστε να ηρεμήσει, μεχρι να οργανωθεί η επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση του.

