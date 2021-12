Κοινωνία

Μιχαηλίδου για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο: γυναίκες οι υπάλληλοι που ελέγχονται

Βούρκωσε "στον αέρα" ο Γιώργος Παπαδάκης. Αίσθηση και ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις για τις σεξουαλικές πράξεις, στις οποίες εξαναγκάζονταν αγόρια έως 11 ετών.

Για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, με υπαλλήλους ορφανοτροφείου, που ωθούσαν και παρότρυναν αγόρια ηλικίας 7 έως 11 ετών σε ερωτικές περιπτύξεις και πράξεις, που εκείνες, καθώς όπως αποκάλυψε πρόκειται για γυναίκες υπαλλήλους, τουλάχιστον παρακολουθούσαν (ελέγχεται έαν τις κατέγραφαν σε βίντεο, για διάφορους λόγους), «απολαμβάνοντας το θέαμα», μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

‘Όπως είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου, όλα ξεκίνησαν από έγγραφη καταγγελία που έγινε για το εν λόγω ίδρυμα, μετά την οποία υποβλήθηκε από την πλευρά της μηνυτήρια αναφορά στην Δικαιοσύνη, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα και σε βάθος ο ενδεδειγμένος έλεγχος.

Μάλιστα, σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, φέρονται στις πράξεις αυτές να «πρωταγωνιστούσαν» τουλάχιστον 4 μικρά παιδιά από όσα φιλοξενούνταν στο ορφανοτροφείο, πολλά κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που είχε κρίνει ως ακατάλληλο το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωναν. Τα εν λόγω αγόρια έχουν απομακρυνθεί από την δομή και παρακολουθούνται, ώστε να διαπιστωθεί το ψυχολογικό τραύμα που έχουν υποστεί, αλλά και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να δώσουν τις μαρτυρίες τους για όσα γίνονταν στο ορφανοτροφείο.

Στην δομή γίνεται πολυεπίπεδος έλεγχος, ενώ όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτό θα περάσουν από παιδοψυχιατρικές εξετάσεις.

Όπως σημείωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, σε βάρος του ορφανοτροφείου εκκρεμεί ήδη μια έρευνα, μετά απο προηγούμενη μηνυτήρια αναφορά, καθώς είχε διαπιστωθεί πως φιλοξενούνταν σε αυτό πολλά περισσότερα παιδιά από όσα δηλώνονταν στις αρμόδιες Αρχές, αναφερόμενη μάλιστα και στις παράλογες εξηγήσεις που έδινε για αυτό ο αρμόδιος του ιδρύματος.

Μια αναφορά της Δόμνας Μιχαηλίδου, στο τέλος της συνέντευξης της, για την έτερη σοβαρή υπόθεση, που αφορά τον θάνατο ΑΜΕΑ σε δομή της Θεσσαλονίκης, προκάλεσε την συγκίνηση του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος βούρκωσε "στον αέρα" και ζήτησε να διακοπεί στο σημείο εκείνο η εκπομπή και η συζήτηση του με την Υφυπουργό:

