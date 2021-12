Πολιτισμός

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Εύβοια: δώρα και παιχνίδια σε 1000 μαθητές (εικόνες)

Στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας, που δοκιμάζεται σκληρά μετά από τις καταστροφικές φωτιές του καλοκαιριού, στέκεται σταθερά ο ΕΕΣ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το διάστημα 20-22 Δεκεμβρίου, πρόσφερε στιγμές χαράς, αγάπης και αισιοδοξίας σε 1.000 μαθητές Νηπιαγωγείων & Δημοτικών των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας Εύβοιας, ενόψει των Χριστουγεννιάτικων εορτών.

Συγκεκριμένα, στη τριήμερη μεγάλη δράση του Ε.Ε.Σ, κλιμάκια αποτελούμενα από κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές, επισκέφθηκαν τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία των Δήμων Μαντουδίου, Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού, προκειμένου να απασχολήσουν δημιουργικά τα παιδιά, με διαδραστικά παιχνίδια και όμορφες χριστουγεννιάτικες κάρτες που δημιούργησαν από κοινού και τοποθέτησαν στο Δένδρο των Ευχών, προσφέροντας παράλληλα παιχνίδια και χριστουγεννιάτικα δώρα σε όλους τους μαθητές.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ψυχολογική ανάταση των παιδιών που βίωσαν τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών του Αυγούστου και εντάσσεται στο πλαίσιο της πολύπλευρης στήριξης του Ε.Ε.Σ. προς τις πυρόπληκτες οικογένειες της Ελλάδος. Το κόστος της δράσης καλύφθηκε από το χρηματικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί για την υποστήριξη των πυρόπληκτων. Ο Ε.Ε.Σ. ευχαριστεί τον όμιλο ΑΝΤ1, ιδιαίτερα τον Προέδρο κ. Θοδωρή Κυριακού, για την τεράστια βοήθεια στη δημοσιοποίηση–κοινοποίηση της έκκλησης του Ε.Ε.Σ. για οικονομική βοήθεια στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας.

Σημειώνεται ότι στη μεγάλη δράση του Ε.Ε.Σ παρέστη ο Δήμαρχος Ιστιαίας-Αγίας Άννας κ. Ιωάννης Κοτζιάς, ο οποίος ευχαρίστησε από καρδιάς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το ακούραστο ανθρώπινο δυναμικό του για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία, αλλά και για όλες τις δράσεις υποστήριξης που έχει προσφέρει ο Οργανισμός στις πυρόπληκτες περιοχές της Β. Εύβοιας».





