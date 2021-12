Κοινωνία

Καιρός στην Ελλάδα: Πού έφτασε στους -27,8 βαθμούς το θερμόμετρο

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το πρωί της Πέμπτης στην ελληνική επικράτεια.

Δριμύ ψύχος επικρατεί στα ορεινά της χώρας σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου των σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο ορεινό καταφύγιο Λαϊλιά Σερρών (-11,8 βαθμοί Κελσίου), ενώ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν επίσης στο Βώλακα Νευροκοπίου (-11,6), στη Βλάστη Κοζάνης (-10,5), στα Γρεβενά (-9,7), στη Βωβούσα Ιωαννίνων (-9,4), και στο Χ/Κ Παρνασού Κελάρια (-9,1).

Στη δολίνη Βαθυστάλου Παρνασσού το θερμόμετρο στις 09:00 σήμερα έδειξε -27,8 βαθμούς Κελσίου. Οι δολίνες είναι φυσικοί σχηματισμοί που προκύπτουν σε υψίπεδα και γενικότερα σε οροσειρές λόγω της καταβύθισης του εδάφους. Έχουν συνήθως μικρή έκταση και περικλείονται από υψηλότερες ράχες, που τις απομονώνουν από την ευρύτερη ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Έτσι, χαρακτηρίζονται από μακρές περιόδους παγετού και από ακραίες τιμές ελαχίστων θερμοκρασιών, ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες.

