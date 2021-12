Αθλητικά

Μπακς: Εύκολη νίκη χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Κατάφεραν να πετύχουν τη νίκη χωρίς τον “Greek Freak” οι Μπακς.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να απουσιάζει για ακόμη ένα ματς (πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας) το Μιλγουόκι στηρίχθηκε στους Μίντλετον και Χόλιντεϊ και κατάφερε να νικήσει εύκολα το Χιούστον με 126-106 στο «Fiserv Forum».

Αυτή, ήταν η πρώτη νίκη των Μπακς μετά από δύο διαδοχικές ήττες και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 20-13, που τους φέρνει στην τρίτη θέση της ανατολικής περιφέρειας μετά το Μπρούκλιν (21-9) και το Σικάγο (19-10).

Αντίθετα, οι Ρόκετς έπεσαν στο 10-22 και βρίσκονται στην τελευταία θέση της Δύσης.

Πρώτος σκόρερ για τα «ελάφια» ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ με 24 πόντους (10 ασίστ) ενώ 23 πόντους σημείωσε ο Κρις Μίντλετον. Πολύ καλός ήταν και ο ΝτεΜάρκους Κάζινς με 18 πόντους και οκτώ ριμπάουντ.

Για τις «ρουκέτες» ο Κρίστιαν Γουντ είχε 20 πόντους και 11 ριμπάουντ και οι Έρικ Γκόρντον και Κένιον Μάρτιν Τζούνιορ από 12 πόντους.

