Μενίδι: Ανήλικοι λήστεψαν νεαρούς μέσα σε λεωφορείο

Τρόμος για τους δυο νεαρούς μέσα στο λεωφορείο, με την απειλή μαχαιριού τους λήστεψαν δυο ανήλικοι.



Τρομακτικές στιγμές έζησαν δύο 18χρονοι που επέβαιναν σε λεωφορείο του Μενιδίου, όταν τέσσερις ανήλικοι τους πλησίασαν και με την απειλή μαχαιριού κατάφεραν να τους ληστέψουν.



Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στη γραμμή Α10. Ένας από τους 18χρονους που δέχτηκε την επίθεση περιέγραψε όσα έζησε στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Όπως είπε, μαζί με τον φίλο του πήγαιναν σινεμά όταν στο λεωφορείο μπήκαν τέσσερις ανήλικοι Ρομά. Με την απειλή μαχαιριού κατάφεραν να τους πάρουν τα κινητά τηλέφωνα και τα χρήματα που είχαν πάνω τους.

«Με πλησίασε αρχικά ο ένας και μου έπιασε συζήτηση για τα μαλλιά μου. Μετά με έκλεισε σε μια γωνία και μου είπε “στο ορκίζομαι στη μάνα μου θα σε σκοτώσω δώσε μου όσα λεφτά έχεις πάνω σου”. Εγώ του έδωσα 10 ευρώ που είχα πάνω μου εκείνη τη στιγμή. Μετά από λίγο ήθελε να πάρει και από τον φίλο μου αλλά του είπε ότι δεν είχε τίποτα. Έβγαλαν μαχαίρι στον φίλο μου και του είπαν “πες στον φίλο σου να δώσει το κινητό αλλιώς θα σας σκοτώσουμε και τους δύο τώρα αμέσως”. Τελικά μας πήραν τα κινητά, δυστυχώς», είπε μεταξύ άλλων ο 18χρονος, σύμφωνα με το ertnews.gr.

