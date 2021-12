Κόσμος

ΗΠΑ: Χρονοκάψουλα “ξεγέλασε” την ιστορία της (εικόνες)

Μία χρονοκάψουλα του 1875 εντοπίστηκε κάτω από άγαλμα στρατηγού.

Ένα ξεβαμμένο αλμανάκ του 1875, ένας υφασμάτινος φάκελος κι ένα ασημένιο νόμισμα βρέθηκαν σε χρονοκάψουλα κάτω από το άγαλμα του στρατηγού Ρόμπερτ Λι στη Βιρτζίνια.

Στο 130 ετών εύρημα βρέθηκε κι ένα βιβλίο με ροζ κάλυμμα το οποίο, αλλά και κάποιου είδους φυλλάδιο.

Συνολικά βρέθηκαν τρία βιβλία, τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από την υγρασία.

Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια είπε πως, όταν καταφέρουν να τα στεγνώσουν, θα αποκαλύψουν πολλά για το πώς σκέφτονταν οι άνθρωποι τον 19ο αιώνα.

Η χρονοκάψουλα βρισκόταν στο πεζοδρόμιο κάτω από το άγαλμα του Λι, στο Ρίτσμοντ, αλλά το περιεχόμενό της δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες αυτών που επί πέντε χρόνια ερευνούσαν για να τη βρουν.

Άρθρο του 1887 ανέφερε πως η χρονοκάψουλα περιείχε αναμνηστικά από τον Εμφύλιο, μεταξύ των οποίων «μία φωτογραφία του Λίνκολν στο φέρετρο».

Αρχεία από τη βιβλιοθήκη της Βιρτζίνια ανέφεραν ότι, 37 κάτοικοι του Ρίτσμοντ, οργανισμοί και επιχειρηματίες είχαν τοποθετήσει στη χρονοκάψουλα περίπου 60 αντικείμενα.

Πέραν του ότι υπήρχαν λιγότερα αντικείμενα, το μέγεθος της χρονοκάψουλας ήταν μικρότερο από το αναμενόμενο, αφού ήταν όσο σχεδόν το μέγεθος ενός κουτιού παπουτσιών.

Η κάψουλα βρέθηκε κάτω από το μεταλλικό άγαλμα του Λι, που είχε χτιστεί το 1890 και για χρόνια αποτελούσε το σύμβολο της ανισότητας μεταξύ των ανθρώπων. Αποκαθηλώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η χρονοκάψουλα βρέθηκε την Παρασκευή από μέλη συνεργείου που ξήλωνε το πεζοδρόμιο, όπου βρισκόταν άγαλμα.

Βρισκόταν κάτω από 680 κιλά γρανίτη.

Η εντολή για την αποκαθήλωση του αγάλματος δόθηκε μετά τις διαμαρτυρίες για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη.

Μία μέρα μετά την αποκαθήλωση, τα συνεργεία πέρασαν πάνω από 12 ώρες ψάχνοντας για τη χρονοκάψουλα, σε μία έκταση περίπου 12 μέτρων, όμως δεν τα κατάφεραν αρχικά.

