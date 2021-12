Life

“Το Πρωινό” - Βακάρος: ο Στάθης Παναγιωτόπουλος “απολαμβάνει” όσα συμβαίνουν (βίντεο)

Αίσθηση προκαλούν όσα λέει ο πρώην στενός συνεργάτης του παρουσιαστή στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Αποτροπιασμό και αίσθηση προκαλούν όσα δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο πρώην στενός συνεργάτης του Στάθη Παναγιωτόπουλου, Στάθης Βακάρος, λέγοντας πως κάποια στιγμή θα πρέπει και ο ίδιος ο «πρωταγωνιστής» του σκανδάλου να βγει και να μιλήσει δημοσίως για όσα αποκαλύπτονται.

Ακόμη, είπε πως από τα χρόνια της στενής σχέσης τους, στην διάρκεια των οποίων είχε γνωρίσει πολλές από τις γυναίκες με τις οποίες είχε σχέσεις ο παρουσιαστής, έχει μάθει πολύ καλά τον χαρακτήρα του Στάθη Παναγιωτόπουλου και πιστεύει πως σίγουρα γνώριζε και ανέμενε όσα συμβαίνουν μετά τον ορυμαγδό των καταγγελιών και των αναφορών.

Μάλιστα, όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» ο Στάθης Βακάρος, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος «απολαμβάνει» όσα συμβαίνουν με επίκεντρο το πρόσωπο του, ακόμη και την σύλληψη του και όσα ακολούθησαν ή προηγήθηκαν αυτής.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό» με όσα λέει ο Στάθης Βακάρος, αλλά και άλλα πρόσωπα που γνωρίζουν τον Στάθη Παναγιωτόπουλο.

Νωρίτερα, στην ίδια εκπομπή, μίλησε ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος σχετικά με τις εξελίξεις και την δικαστική αντιμετώπιση της υπόθεσης, αναλόγως και των στοιχείων που υπάρχουν ήδη ή θα προκύψουν στην δικογραφία:

Αντιδράσεις και από το πάνελ της εκπομπής προκάλεσαν δηλώσεις τόσο της Μάγκυς Χαραλαμπίδου, που είπε ότι με το κορμί που έχει ο Στάθης Παναγιωτόπουλος θα έπρεπε να ντρέπεται που «πρωταγωνιστεί» σε τέτοια βίντεο, αλλά και όσα υποστήριξαν φίλοι του παρουσιαστή καθώς και ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων ο Ρένος Ρωτας:

