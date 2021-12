Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Σελήνη, ο Λέων και οι σπατάλες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, έκανε αναλυτικά προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

«Δεν παύουν να “παλεύουν” οι γίγαντες Κρόνος και Ουρανός και αυτό να έχει επιπτώσεις και στην υγεία μας και να απαιτείται προσοχή», είπε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «η Σελήνη είναι στον Λέοντα, που θέλει να νιώθει, θέλει να κάνει σαν “βασιλιάς”, που θέλει να δώσει κι αυτό σημαίνει ότι σήμερα ίσως κάνουμε σπατάλες εάν πάμε να αγοράσουμε δώρα για τους αγαπημένους μας, ενώ αύριο θα είμαστε πιο συγκρατημένοι καθώς η Σελήνη πάει στην Παρθένο».

«Χρειάζεται προσοχή, όπως έχουμε πει, αυτήν την περίοδο, σε ότι έχει σχέση με οικονομικά και συναισθηματικά θέματα, καθώς με την ανάδρομη Αφροδίτη σιγά – σιγά έρχονται στην επιφάνεια θέματα που μας πιέζουν», επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα.

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» συμπλήρωσε, «κυρίως για τις φίλες μας θέλω να πω: αν έχετε να εκτιμήσετε ένα θέμα με τον αγαπημένο σας, με μια φίλη σας, αν έχετε ένα παράπονο, αφήστε το να το συζητήσετε μετά τις 20 Ιανουαρίου, καθώς φουντώνουν τα πάθη».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Μετάλλαξη Όμικρον: Υποχρεωτική μάσκα παντού και “μπλόκο” στις μαζικές εκδηλώσεις

ΓΣΕΕ - Αργίες: πως αμείβονται Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Μιχαηλίδου για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο: γυναίκες οι υπάλληλοι που ελέγχονται