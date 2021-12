Συνταγές

Πατάτες ογκρατέν από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μας προτείνει και ξεχωριστούς μεζέδες για το καθημερινό ή γιορτινό τραπέζι μας.

Εύκολους και γρήγορους τρόπους για να ετοιμάσουμε γευστικά συνοδευτικά που θα πλαισιώσουν το κυρίως πιάτο στο τραπέζι μας, ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Πέτρος Συρίγος έδειξε βήμα – βήμα την αυθεντική συνταγή για τις πατάτες ογκρατέν με κρέμα γάλακτος και χοιρινή πανσέτα και τα άλλα γευστικά συνοδευτικά.

Συστατικά για τις πατάτες ογκρατέν

1 κιλό πατάτες με κίτρινη σάρκα

2 σκ. σκόρδο, ολόκληρες

1 κ.γ. μοσχοκάρυδο, τριμμένο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

300 ml γάλα, πλήρες

300 ml κρέμα γάλακτος, 36% λιπαρά

100 γρ. χοιρινή πανσέτα, καπνιστή

1 κ.σ. ελαιόλαδο

150 γρ. τυρί έμμενταλ, τριμμένο στο χοντρό μέρος του τρίφτη

150 γρ. τυρί γραβιέρα, τριμμένο στο χοντρό μέρος του τρίφτη

αλάτι

πιπέρι

2 κλ. θυμάρι, για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Η συνταγή για τις πατάτες ογκρατέν

Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε σε χοντρές ροδέλες. Παίρνουμε μια κατσαρόλα και ρίχνουμε μέσα το κρύο γάλα και την κρέμα γάλακτος, το σκόρδο, το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το μοσχοκάρυδο, το πιπέρι και αλατίζουμε καλά. Ανάβουμε την εστία και προσθέτουμε κατευθείαν τις πατάτες. Αφήνουμε τις πατάτες μας να βράσουν σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για 15-20 λεπτά. Μόλις είναι έτοιμες, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και την αφήνουμε στην άκρη μέχρι να χρειαστούμε της πατάτες. Σε ένα τηγάνι, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε ελαφρώς την καπνιστή πανσέτα. Στη συνέχεια, παίρνουμε ένα πυρίμαχο σκεύος και στη βάση του δημιουργούμε μια στρώση με τις μισές βρασμένες πατάτες. Από πάνω, απλώνουμε τη σοταρισμένη πανσέτα και κολούθως δημιουργούμε μια ακόμα στρώση με τις υπόλοιπες πατάτες. Με τη βοήθεια μιας κουτάλας, προσθέτουμε στο σκεύος μας αρκετό από το μείγμα μέσα στο οποίο βράσαμε τις πατάτες. Προσοχή! Δεν το βάζουμε όλο, εκτός κι αν δούμε ότι «το παίρνει» (αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του σκεύους μέσα στο οποίο θα ετοιμάσουμε το φαγητό μας). Αυτό που θέλουμε, είναι να καλυφθεί περίπου μέχρι τη μέση το φαγητό μας. Τέλος, πασπαλίζουμε από πάνω με τα τριμμένα τυριά και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 30-40 λεπτά στους 180-190οC ή μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα το φαγητό μας. Μόλις είναι έτοιμο το φαγητό μας, το αφαιρούμε από τον φούρνο, το αφήνουμε για λίγο να κρυώσει, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε αφού προηγουμένως γαρνίρουμε (αν θέλουμε) με λίγο φρέσκο θυμάρι.





