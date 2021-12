Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Εκτός υποχρεώσεων βγήκε ο 24χρονος σέντερ, που διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

«Θετικός» στον κορονοϊό βρέθηκε ο Κώστας Αντετοκούνμπο όπως ανακοίνωσε η Βιλερμπάν.

Ο 24χρονος Ελληνας σέντερ, τέθηκε αμέσως εκτός υποχρεώσεων, μπήκε σε καραντίνα και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δέκα ημέρες.

Κατά την εφετινή σεζόν, ο Αντετοκούνμπο έχει μέσους όρους 5.6 πόντων, 3.1 ριμπάουντ και 1 μπλοκ, με 75% στα δίποντα σε 13 λεπτά συμμετοχής με την γαλλική ομάδα.

