Έβρος - Φλώρος: Εορταστική “επιθεώρηση” σε μονάδες και σχηματισμούς (εικόνες)

Μονάδες και σχηματισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων στον Έβρο επισκέφθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ .

Μονάδες και σχηματισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων στον Έβρο επισκέφθηκε, την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος με την ευκαιρία των γιορτών των Χριστουγέννων αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο «Διλόφου» της τακτικής διοίκησης του 21ου μηχανοκίνητου συντάγματος πεζικού «Δράμα», το επιτηρητικό φυλάκιο «1» της 3ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας πεζικού «Ρίμινι», το στρατόπεδο «Θεοδωράκη» στο Λαγό Έβρου, το στρατόπεδο «Πατσούκα» στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και προσωπικό που είναι ανεπτυγμένο στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Έβρου.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ευχήθηκε υγεία και προσωπική, επαγγελματική και οικογενειακή πρόοδο, ενώ επισήμανε στο προσωπικό ότι πρέπει να νιώθουν περήφανοι που υπηρετούν «στην αρχή της Ελλάδας».

Συνεχάρη το προσωπικό για το αίσθημα ευθύνης και τον επαγγελματισμό του αλλά και τις άοκνες και εντατικές προσπάθειες που καταβάλλει υπό τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού.

