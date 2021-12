Πολιτική

Τσίπρας: Να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος

Περιοδεία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην αγορά του Περιστερίου, όπου συνομίλησε με καταναλωτές και καταστηματάρχες.



Περιοδεία στην αγορά του Περιστερίου πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε την ευκαιρία να συζητήσει με καταναλωτές και καταστηματάρχες για την κατάσταση στην αγορά ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων, τις μεγάλες ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από την ακρίβεια αλλά και από τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος, που έρχονται σωρευτικά στην ήδη επιβαρυμένη οικονομική κατάσταση από την ανασφάλεια και τα χρέη της πανδημίας.



Μετά την περιοδεία του και τη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Περιστερίου, κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, ο κ. Τσίπρας έκανε την ακόλουθη δήλωση στους εκπροσώπους του Τύπου:



«Η αγορά στενάζει, η κατάσταση που βιώνουν καταναλωτές και επιχειρηματίες είναι δραματική.



Οι ανατιμήσεις είναι πρωτοφανείς, το κύμα της ακρίβειας είναι πρωτοφανές, το λαϊκό εισόδημα συρρικνώνεται. Στην τρίτη εβδομάδα οι πολίτες δεν έχουν να πληρώσουν λογαριασμούς του μήνα.



Σε αυτές τις συνθήκες, τα Χριστούγεννα αυτά είναι ίσως τα πιο δύσκολα της τελευταίας δεκαετίας. Και ο κύριος Μητσοτάκης αντί να πάρει μέτρα στήριξης του λαϊκού εισοδήματος παριστάνει τον τροχονόμο στα καρτέλ και στέλνει τον υπουργό του να παριστάνει τον εξωγήινο, ότι δεν υπάρχει δήθεν ακρίβεια και ότι τον καλούν οι πολίτες να βγάλει selfie έξω τα σούπερ μάρκετ.



Η κατάσταση όμως δεν είναι για selfie για πανηγυρισμούς. Η κατάσταση είναι δραματική. Δεν είναι μόνο η ανασφάλεια της πανδημίας, είναι και το τρομακτικό κύμα της ακρίβειας που συρρικνώνει το εισόδημα.



Είναι αναγκαίο να παρθούν άμεσα μέτρα στήριξης του λαϊκού εισοδήματος. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, όπως έγινε σε όλη την Ευρώπη, είναι αναγκαιότητα πια, όπως και η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα για να ανασάνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.



Ο κ. Μητσοτάκης όμως είναι αποδεδειγμένο ότι ούτε θέλει ούτε μπορεί. Όσο πιο γρήγορα φύγει, τόσο το καλύτερο για μας που θα αναλάβουμε να αναστήσουμε την κοινωνία και να την οδηγήσουμε ξανά σε δρόμο ασφαλείας και προοπτικής».

