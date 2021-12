Οικονομία

Όμικρον - “Μύλος των Ξωτικών”: τα νέα μέτρα δεν αφορούν τα θεματικά πάρκα

Τι αναφέρει ο Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, για την απρόσκοπτη λειτουργία του θεματικού πάρκου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του Δημάρχου Τρικκίαων και Πρόεδρου της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου, «ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι η μεγαλύτερη γιορτή χαμόγελου στη χώρα συνεχίζεται κανονικά. Οι ρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 ΕΞΑΙΡΟΥΝ από τα νέα μέτρα τα θεματικά πάρκα.

Ο Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα είναι το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της χώρας και υποδέχεται επισκέπτες και επισκέπτριες από κάθε γωνιά της χώρας. Στο χριστουγεννιάτικο αυτό πάρκο τα μέτρα προστασίας ήταν πιο αυστηρά ήδη από την έναρξη λειτουργίας τους.

Και με δεδομένο ότι προέχει η ανθρώπινη ζωή, επισημαίνεται ότι τα μέτρα συνεχίζουν να τηρούνται από όλους/ες:

Η χρήση μάσκας παραμένει υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του Μύλου των Ξωτικών και του Πάρκου Ματσόπουλου.

Η είσοδος επιτρέπεται σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες με το αντίστοιχο πιστοποιητικό τους σε ισχύ και σε παιδιά ηλικίας από 4 έως 17 ετών με test (self ή rapid 48 ωρών).

Ταυτοχρόνως, η διοργανώτρια e-trikala ΑΕ συνεχίζει να τηρεί στο έπακρο όλα τα μέτρα που έχει λάβει, για περίφραξη χώρου, μία είσοδο, δραστηριότητες μόνο σε εξωτερικούς χώρους κ.α.».

