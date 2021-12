Κοινωνία

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.



Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος του Στάθη Παναγιωτόπουλου για την υπόθεση ανάρτησης βίντεο και φωτογραφιών ερωτικού περιεχομένου με πρώην συντρόφους του, στο διαδίκτυο.

Κατηγορείται για το αδίκημα της “ανακοίνωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικών προσώπων, με σκοπό βλάβη σε άλλους σε βαθμό κακουργήματος". Ο εισαγγελέας τον παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του α' τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Νωρίτερα, ο τηλεπαρουσιαστής οδηγήθηκε με χειροπέδες στο Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης από τα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της πόλης, όπου πέρασε τη νύχτα. Η αστυνομική συνοδεία που τον μετήγαγε έφτασε στα Δικαστήρια λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, ανεβάζοντας τον 58χρονο συλληφθέντα στο γραφείο του εισαγγελέα μέσω του υπόγειου πάρκινγκ τής οδού Πολυτεχνείου, κι όχι από την κεντρική είσοδο του Μεγάρου, επί της 26ης Οκτωβρίου.

Ο τηλεπαρουσιαστής είχε παραδοθεί αυτοβούλως χθες, Τετάρτη, στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. Σε συνέχεια προκαταρκτικής έρευνας που διενεργεί εις βάρος του η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, την οποία προκάλεσαν καταγγελίες πρώην ερωτικών του συντρόφων για δημοσιοποίηση βίντεο με προσωπικές τους στιγμές σε πορνογραφικές ιστοσελίδες, αλλά και ανάλογη καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας το τελευταίο 24ωρο , αποφασίστηκε η σύλληψή του.

