Βασίλης Σπανούλης – Euroleague: προπονητής στο Next Generation Tournament

Τα πρώτα βήματά του ως προπονητής θα κάνει ο Βασίλης Σπανούλης. Οι δηλώσεις του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης.

Τα πρώτα βήματα στην προπονητική είναι έτοιμος να κάνει ο Βασίλης Σπανούλης. Ο παλαίμαχος, από το περασμένο καλοκαίρι, Βασίλης Σπανούλης, συμφώνησε να είναι προπονητής στο Adidas Next Generation Tournament της Euroleague, με το αγωνιστικό πρόγραμμα να αρχίζει στις 21 Ιανουαρίου στο Μόναχο. Ο πρώην εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού και πρώτος όλων των εποχών σε πολλές στατιστικές κατηγορίες της Euroleague θα προσφέρει τις γνώσεις του σε ανερχόμενα ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι προπονητής επιλεγμένων ομάδων του ANGT από κάθε όμιλο και αλλά και σε επιλεγμένη ομάδα στους τελικούς που θα διεξαχθούν φέτος στο Βερολίνο.

«Το μπάσκετ μου έδωσε τόσα πολλά και δεν μπορούσα να αντισταθώ στην ευκαιρία που μου έδωσε η Adidas να επιστρέψω μερικά πίσω, κοουτσάροντας αυτά τα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα με όνειρα, ίδια με αυτά που είχα κι εγώ στην ηλικία τους,» δήλωσε ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία της Euroleague, Βασίλης Σπανούλης.

O "Kill-Bill" πρόσθεσε: «Αυτό το τουρνουά μεγαλώνει διαρκώς αυτές τις δύο δεκαετίες και θα αποτελέσει πραγματική τιμή για μένα να δουλέψω με μερικούς από τους μελλοντικούς σταρ του αθλήματος μας. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».

Συνεργάτες του στο τεχνικό τιμ θα είναι ένας ακόμη πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ντούσαν Βούκσεβιτς, αλλά και ο Μπάμπης Σκουζής της ακαδημίας του Ολυμπιακού.

Το πρώτο προκριματικό τουρνουά θα λάβει χώρα στο Μόναχο με τη συμμετοχή της Μπάγερν Μονάχου, της Άλμπα Βερολίνου, της Μπρνο, της Σαραγόσα, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μπασάνο (Ιταλία), της Ζαλγκίρις Κάουνας και της επιλεγμένης ομάδας που θα κοουτσάρει ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο δεύτερος προκριματικός θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι τον Φεβρουάριο (25-27), με τη συμμετοχή των Ερυθρού Αστέρα, Παρτιζάν, Μέγκα Μπάσκετ, Βιλερμπάν, Λιετκαμπέλις, Τόφας, Βαλένθια και άλλη μία ομάδα του Σπανούλη.

Ο Προμηθέας θα διοργανώσει στην Πάτρα έναν προκριματικό γύρο και μαζί θα είναι και ο Ολυμπιακός! Επίσης θα έρθουν στην Πάτρα οι Μπαρτσελόνα, Ελσίνκι Μπάσκετ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Στελατζούρα και ακόμη μία επιλεγμένη Next Generation ομάδα υπό τον “V-Span”.

Το τελευταίο προκριματικό τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στο Βαρέζε (Απρίλιος 1-3) με τη συμμετοχή της τοπικής ομάδας, του Παναθηναϊκού της Αρμάνι Μιλάνο, της Τσεντεβίτα/Ολίμπια, της Μπανταλόνα, της Παρί, της Ουλμ και φυσικά αυτής του Βασίλη Σπανούλη.

