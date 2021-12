Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Σπείρα διαρρηκτών παρακολουθούσε και “χτυπούσε” σπίτια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αντικείμενα που βρέθηκαν κατά τις έρευνες των Αρχών. Πώς δρούσε η συμμορία.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, αποδομήθηκε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές από οικίες σε διάφορες περιοχές της Βορειανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 20-12-2021 στη Νέα Ιωνία στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης της ανωτέρω υπηρεσίας, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 40 και 31 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται 35χρονος αλλοδαπός και 47χρονη αλλοδαπή, άπαντες μέλη της συμμορίας.

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση, παραβίαση της νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και βία κατά υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διαρρήξεων-κλοπών με παρόμοιο τρόπο δράσης που είχαν σημειωθεί από τις αρχές Ιουλίου σε διάφορες περιοχές της Βορειανατολικής Αττικής, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών με σκοπό την ταυτοποίηση των μελών της εγκληματικής ομάδας και τον τερματισμό της εγκληματικής τους δράσης.

Από την έρευνα αποκαλύφθηκε η δραστηριοποίηση εγκληματικής ομάδας δομημένης και με μεθοδική δράση που συστήθηκε με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων-κλοπών από οικίες.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης τους, οι άνδρες της συμμορίας που ήταν και οι φυσικοί αυτουργοί στις κλοπές είχαν ως μέσο τέλεσης των κλοπών όχημα ιδιοκτησίας της γυναίκας που δεν είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές, παρέχοντας κάλυψη κατ’ αυτόν τον τρόπο στα υπόλοιπα μέλη της σπείρας.

Οι ανωτέρω επιβαίνοντες στο επιχειρησιακό Ι.Χ.Ε. κινούνταν τις πρωινές ή βραδινές ώρες σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής, αναζητώντας τις υποψήφιες οικίες προς διάρρηξη. Όταν τις εντόπιζαν, προέβαιναν σε συστηματική κατόπτευση αυτών, προκειμένου να εξακριβώσουν ποιες κλειδαριές είναι πρόσφορες για διάρρηξη ή ποιες είναι συμβατές με κλειδιά «πασπαρτού» που είχαν στη διάθεση τους.

Μετά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών σταδίων, επέστρεφαν στις επίμαχες οικίες κατά τις βραδινές ώρες και εισέρχονταν σε αυτές είτε χωρίς ίχνη παραβίασης, είτε με θραύση ομφαλού κεντρικής θύρας και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Στη συνέχεια φρόντιζαν να διοχετεύσουν άμεσα τα αφαιρεθέντα προϊόντα σε ενεχυροδανειστήρια.

Το επιχειρησιακό τους αυτοκίνητο το στάθμευαν σε μακρινή απόσταση από το σημείο της κλοπής, ώστε σε περίπτωση που γίνονταν αντιληπτοί από περιοίκους, να δυσχεράνουν τη σύνδεση του αυτοκίνητου με την εγκληματική δράση της ομάδας. Το κλειδί το τοποθετούσαν εντός ειδικής κρύπτης του αυτοκινήτου και απέφευγαν να το έχουν πάνω τους, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να το εντοπίσουν αστυνομικοί που πιθανόν θα τους έλεγχαν.

Από την προανακριτική έρευνα της προαναφερθείσας υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν μέχρι στιγμής 8 περιπτώσεις, ενώ η έρευνα για την εξακρίβωση του εύρους δραστηριοποίησης της σπείρας συνεχίζεται.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, ρολόγια, διαρρηκτικά εργαλεία και το επιχειρησιακό αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Σπανούλης – Euroleague: προπονητής στο Next Generation Tournament

Κορονοϊός - Ηλεία:ξεκληρίστηκε οικογένεια ιερέα

Βατόπουλος - Σαρηγιάννης: αυστηρά μέτρα, αν όχι lockdown για την Όμικρον (βίντεο)