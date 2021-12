Πολιτική

Αιγαίο: Υπερπτήσεις από τουρκικά μαχητικά

Τα τουρκικά F-16 αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά.

Τουρκικά μαχητικά πέταξαν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, πάνω από το Μακρονήσι και τους Ανθρωποφάγους, συνεχίζοντας την τακτική των προκλήσεων της Άγκυρας.

Συγκεκριμένα, ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε, σήμερα, Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου, υπερπτήση στα 25.000 πόδια.

Τα τουρκικά F-16 αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

