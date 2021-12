Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Άρης ζευγάρωσε τις νίκες κόντρα στον ΟΦΗ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Θεσσαλονικείς πήραν πανηγυρικά την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με δεύτερη νίκη και συνολικό σκορ 5-1, ο Άρης πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Άκη Μάντζιου, μετά το 3-1 της Θεσσαλονίκης, επικράτησε με 2-0 του ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» και θα κάνει... χαρούμενα Χριστούγεννα. Η αποβολή του Μιγκέλ Μεγιάδο στο 44΄ και το εύστοχο πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα (49΄) έκαναν τη διαφορά στην αναμέτρηση, προτού ο Αμπουμπακάρ Καμαρά (81΄) βάλει το... κερασάκι στην τούρτα πρόκρισης των Θεσσαλονικέων.

Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο είχε ρυθμό κι ένταση, ωστόσο έλειπαν οι φάσεις μπροστά στις δυο εστίες. Στο 9’ ο Χουλιάν Κουέστα έδιωξε δύσκολα τη σέντρα-σουτ του Νίκου Μαρινάκη, ενώ στην αντεπίθεση ο Μπόι Βάτερμαν πρόλαβε τον επελαύνοντα Μπαντού Εντιαγέ. Στο 18’ ο Φαμπιάνο Λέισμαν έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Αμπουμπακάρ Καμαρά, ωστόσο τον τελευταίο πρόλαβε με καίριο τάκλιν ο Πραξιτέλης Βούρος.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 44’, για να συμβεί κάτι αξιόλογο: ο Μεγιάδο πήγε επικίνδυνα από πίσω στον Καμαρά, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης έδειξε αρχικά κίτρινη κάρτα στον Αργεντινό μέσο, αλλά, έπειτα από την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Περράκη (VAR), ο Μεγιάδο αποβλήθηκε.

Τα πάντα, αναφορικά με την πρόκριση, κρίθηκαν στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Σε σέντρα του Καμαρά, ο Μαρινάκης χρησιμοποίησε το χέρι του για να απομακρύνει, πέναλτι που καταλογίστηκε από τον Τσακαλίδη και μετέτρεψε σε γκολ ο Γκάμα για το 0-1 στο 49’. Με την ψυχολογία στο πλευρό τους, οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν να πετύχουν κι άλλα γκολ.

Το σουτ του Λούκας Σάσα πέρασε έξω στο 55’, ενώ επτά λεπτά μετά, από παράλληλη σέντρα του Ντάνιελ Σούντγκρεν, με προβολή ο Βούρος έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Βάτερμαν. Ενδιάμεσα, μια καρφωτή κεφαλιά του Γιον Τοράλ είχε αποκρούσει εντυπωσιακά με το ένα χέρι ο Κουέστα. Ο Βάτερμαν έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Καμαρά στο 73’, ενώ το ίδιο έκανε και ο Κουέστα στο μακρινό σουτ του Πασχάλη Στάικου, τέσσερα λεπτά αργότερα.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 81ο λεπτό, όταν ο Σάσα έκλεψε την μπάλα από τον Τζόναθαν ντε Γκουζμάν στη μεσαία γραμμή, τροφοδότησε την κατάλληλη στιγμή τον Καμαρά κι ο Μαυριτανός επιθετικός δε λάθεψε για το 0-2.

Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής).

Κόκκινη κάρτα: Μεγιάδο (44΄)

Κίτρινες: Γιαννούλης, Τοράλ, Μπαλογιάννης – Φαμπιάνο, Καμαρά.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Μαρινάκης, Βούρος, Γιαννούλης, Μπαλογιάννης, Μεγιάδο, Ντε Γκουζμάν, Τοράλ (68’ Κοροβέσης), Καμάου (63’ Στάικος), Τσιλιανίδης (63’ Γιάννου), Καστάνιος (63’ Λάμπρου).

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Γκάνεα, Μπράμπετς, Φαμπιάνο (75’ Μπεναλουάν), Σάσα, Τζέγκο, Εντιαγέ (64’ Ματίγια), Καμαρά (85’ Μαρμαρίδης), Ιτούρμπε (64’ Λούμορ), Γκάμα (75’ Λόπεθ).