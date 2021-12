Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν και πόσες νέες μολύνσεις τις προηγούμενες 24 ώρες. Αναλυτική ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ.



Αυξήθηκε κατά πολλές δεκάδες την Πέμπτη ο συνολικός αριθμός των θανάτων ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα. Παράλληλα, σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, εντός και εκτός ΜΕΘ, ανά την επικράτεια, ενώ ανησυχία προκαλούν και οι μεταλλάξεις στην χώρα, με τα κρούσματα τις Όμικρον να αυξάνονται.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης 6.667 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Από αυτά τα 18 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας .

Στην Αττική εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο 2.625 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη 903.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων επιβεβαιώθηκε τις προηγούμενες 24 ώρες στις Περιφερειακές Ενότητες (με αλφαβητική σειρά): Αχαΐα

Εύβοια

Ηράκλειο

Κέρκυρα

Κοζάνη

Λάρισα

Μαγνησία

Χανιά

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:





Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: