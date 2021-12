Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Ο FDA ενέκρινε το αντιικό φάρμακο της Merck

Δείτε σε ποιο ποσοστό μειώνει τις νοσηλείες και τους θανάτους σε άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο στην αρχή της ασθένειας.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε σήμερα τη χρήση του αντιιικού χαπιού της Merck για την COVID-19, μετά την έγκριση ενός παρόμοιου χαπιού της Pfizer μία ημέρα νωρίτερα.

Το σκεύασμα της Merck μολνοπιραβίρη (molnupiravir), το οποίο ανέπτυξε από κοινού με τη Ridgeback Biotherapeutics, έδειξε να μειώνει τις νοσηλείες και τους θανάτους περίπου κατά 30% σε κλινική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε με άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο στην αρχή της ασθένειας.

Ο οργανισμός ενέκρινε τη χρήση του φαρμάκου που λαμβάνεται από το στόμα για τη θεραπεία ήπιας έως μεσαίας COVID από ενήλικες που κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά, και από εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές θεραπείας για την COVID-19 ή δεν είναι κλινικά κατάλληλες για αυτούς.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ένα συμβόλαιο αγοράς έως πέντε εκατομμυρίων δόσεων του φαρμάκου για 700 δολάρια ανά δόση.

Το φάρμακο δεν εγκρίνεται για χρήση σε ασθενείς κάτω των 18 ετών επειδή η μολνοπιραβίρη μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη οστών και χόνδρων, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο FDA.

