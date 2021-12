Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Γκάγκα, Θεμιστοκλέους και Ζαούτης για την Όμικρον και τα εμβόλια

Η ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στην χώρα, την μετάλλαξη Όμικρον και τον εμβολιασμό.

Ο Ant1news.gr μετέδωσε ζωντανά την ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στην χώρα, από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Στη σημερινή ενημέρωση συμμετείχαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Θεοκλής Ζαούτης.

Λίγο νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα είναι 6.667. Από αυτά τα 18 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας .

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρων παρουσιάζουν τα στοιχεία με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα, καθώς και τα κρούσματα με τις μεταλλάξεις που εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα στην χώρα

