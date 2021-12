Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη “Όμικρον” - Ζαούτης: 33 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 98 ύποπτα

Αυξήθηκαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον στη χώρα μας. Πόσο μεταδοτική είναι. Πόσο χρόνο κρατούν τα συμπτώματα.

"Η μετάλλαξη Όμικρον έχει απλωθεί σε όλον τον πλανήτη", είπε ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Θεοκλής Ζαούτης, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι "έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα".

Όπως επεσήμανε «η παραλλαγή Όμικρον μεταδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με τη Δέλτα, αλλά έχει χαμηλότερη νοσηρότητα».

Σύμφωνα με τον κ. Ζαούτη, η εικόνα της μετάλλαξης «Όμικρον» στην Ελλάδα έχει ως εξής:

"Έχουμε 33 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τα 18 είναι στην Κρήτη. Έχουμε 98 ύποπτα κρούσματα, με το PCR να το επιβεβαιώνει κατά 98-99%. Έχουν ήπια συμπτώματα, με μέση διάρκεια 3-4 ημέρες. Έχουν νοσηλευτεί δύο άτομα, χωρίς επιπλοκές».

Ο κ. Ζαούτης εκτίμησε ότι τα κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα.

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ανακοίνωσε ότι τα νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα είναι 6.667. Από αυτά τα 18 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας .

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρων παρουσιάζουν τα στοιχεία με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα, καθώς και τα κρούσματα με τις μεταλλάξεις που εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα στην χώρα.

