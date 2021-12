Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Παπαευαγγέλου: Τα επιδημιολογικά δεδομένα παρουσιάζουν πάλι αυξητικές τάσεις

Τι είπε για την αναμενόμενη επικράτηση της παραλλαγής Όμικρον και τι συνέστησε σε όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι και ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Η καθηγήτρια Παιδικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας, τόνισε ότι μετά από 3 εβδομάδες κατά τις οποίες τα επιδημιολογικά δεδομένα κατέγραφαν πτωτικές τάσεις, τις τελευταίες μέρες δυστυχώς παρουσιάζουν και πάλι αυξητικές τάσεις.

Χαρακτηριστικό στοιχείο των νέων μολύνσεων, είναι ότι καταγράφονται σε όλο και νεότερες ηλικίες και ο μέσος όρος των κρουσμάτων είναι πλέον στα 33 έτη.

Στα θετικά στοιχεία, είναι γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και ο πλέον ο αριθμός των νοσηλευομένων έπεσε κάτω από τους 3.000, ενώ πτωτικά κινείται και ο αριθμός των διασωληνωμένων, αλλά και ο ημερήσιος αριθμός θανάτων.

Η κυρία Παπαευαγγέλου τόνισε, ότι η κύρια ανησυχία των επιστημόνων, είναι η αναμενόμενη επικράτηση της παραλλαγής Όμικρον. Για το λόγο αυτό τα νέα μέτρα στοχεύουν στο να καθυστερήσουν την επικράτηση της, ώστε να θωρακιστεί ο γενικός πληθυσμός με την αύξηση των εμβολιασμών.

Πέρα όμως από τα μέτρα αυτά, όπως συμπλήρωσε, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η κοινωνική ευθύνη και τα μέτρα αυτοπροστασίας των πολιτών.

Η κυρία Παπαευαγγέλου συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή σε όσους ήρθαν από ταξίδι στο εξωτερικό προτρέποντας του να τηρούν όλα τα μέτρα αλλά και να κάνουν τα απαραίτητα διαγνωστικά τεστ, ενώ παρατήρησε πως όλοι μας θα πρέπει να τηρούμε ευλαβικά, τα κλασικά μέτρα όπως οι μάσκες και η υγιεινή των χεριών, αλλά αι να κάνουμε τεστ κυρίως αν σκοπεύουμε να πάμε σε κάποια κοινωνική εκδήλωση.

Τέλος και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους πλήρως εμβολιασμένους που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, υπογραμμίζοντας πως τα νέα δεδομένα επιβάλλουν πλέον να είναι πολύ προσεκτικοί στις επαφές τους και να κάνουν τουλάχιστον δυο τεστ μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες από την επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

